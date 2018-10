Første gang: To elbiler er med i finalefeltet til Årets Bil i Danmark

Det er et på mange måder historisk felt af finalister, som går ind i den indledende i kamp om at blive Årets Bil i Danmark 2019.

Hele to elbiler blev nemlig stemt ind i finalegruppen på fem, da en jury på 26 medlemmer fra Motorjournalisternes Klub i Danmark over to dage testede 23 nye bilmodeller på FDM Jyllands-Ringen.

Årets bil finalefeltet Ford Focus

Hyundai Kona Electric

Jaguar I-Pace

Kia Ceed

Peugeot 508

Det drejer sig om den høje Hyundai Kona Electric og den sportslige Jaguar I-Pace, mens resten af feltet består af firmabilsnyheden, Peugeot 508, samt de to mellemklasse-modeller, Kia Ceed og Ford Focus. Det er derfor et felt, som spænder meget bredt.

Hyundai Kona Electric fik kredit for lang rækkevidde på en opladning og meget udstyr til en rimelig pris. Jaguar I-Pace, som er en crossover i premium-klassen, hentede point for sportslige køreegenskaber og en helstøbt fremfærd.

Jaguars nyeste er den mest spændende el-bil lige nu Med I-Pace viser Jaguar en elbil, der ikke alene byder på gode køreegenskaber, men også er praktisk, gadget-lækker og har en rimelig rækkevidde.

Kia Ceed er en bil, som ikke gør meget væsen af sig, men som til gengæld er en helstøbt pakke, der ikke sætter et ben forkert og med 7 års garanti. Ford Focus er både køreglad og godt med på udstyrsfronten. Den nye Peugeot 508 er et elegant og velkørende alternativ i firmabilklassen, der byder på meget avanceret udstyr til pengene.

Karsten Lemche, der er formand for Motorjournalisternes Klub er især glad for, at det er elbiler med i finalen.

»Jeg er utrolig tilfreds med det felt, vi er kommet frem til, der er kommet fem fine biler med. Jeg synes også, det er meget interessant at vi har to elbiler med og så forskellige endda, og juryen er positivt stemt over for elbiler,« siger Karsten Lemche til jyllands-posten.dk.

For 20 år siden grinede vi af dem: I dag har landet det bedste bud på en elektrisk folkevogn Koreanerne overhaler de europæiske producenter indenom. Den elektriske Hyundai Kona har op til 480 km i rækkevidde, og Hyundai lover, at der er biler til alle. Priserne er særdeles konkurrencedygtige.

Formanden er dog i tvivl om, hvorvidt elbilerne i år har det, der skal til for at gå hele vejen og blive Årets Bil i Danmark 2019.

»Jeg kunne godt forestille mig, at det bliver en traditionel bil i år, selv om, jeg håber, at juryen vi kigge i retning af den nye generation elbiler,« siger Karsten Lemche.

Vinderen af Årets Bil bliver offentliggjort 23.januar.