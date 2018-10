Koreanerne forsøger igen at få ram på Qashqai

Kampen om kunder i klassen for høje mellemklassebiler skærpes dag for dag.

Her har Nissan med Qashqai længe ryddet bordet, men nu forsøger Hyundai et comeback med Tucson, der sammen med et midtvejsfacelift spiller ud med nye, markant lavere priser.

Faktisk starter den billigste 1,6 GDI med 132 hk og grundudstyret Life fra 255.000 kr. Det er mindre end før faceliftet, hvor modellen startede lige i underkanten af 300.000 kr., og markant lavere, end da modellen blev lanceret for tre år siden, og den billigste kostede 325.000 kr. Ind imellem har der dog også været flere afgiftssænkninger.

Den faceliftede model spiller ud med en ny kølergrill, der har et skarpere snit end tidligere, mens interiøret, som har været noget fersk, får mere karakter og bliver mere brugervenligt ved at hæve skærmen.

Samtidig er der mulighed for læderdetaljer og lyd fra producenten Krell. Det er altså et praktisk, men ikke revolutionerende facelift.

Mangler nødbremse

Basisversionen Life har det mest nødvendige, men ikke nødbremse. Det kan man dog opgradere til med en Plus-pakke, der koster 15.000 kr. og bl.a. omfatter syv tommer-skæm med Apple CarPlay, bakkamera, fartpilot og altså nødbremsen, der har forgængergenkendelse. Noget, som sikkert er ganske fornuftigt set i lyset af, at Nissan har succes med at sælge Qashqai i et hav af varianter med ekstraudstyr, og med Plus-pakken virker Hyundaien som et markant bedre og ikke mindst mere sikkert køb.

Den noget bedre udstyrede Trend-model er 25.000 kr. dyrere end basismodellen, mens den billigste diesel med motor på 115 hk koster 265.000 kr.