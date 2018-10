Peugeot sætter strøm til sine familie- og firmabiler

Icelandair har indledt forhandlinger med en række af selskabets kreditorer, fordi flyselskabet har svært ved at leve op til gældsforpligtelserne på lån til en værdi af 190 mio. dollars. Finans

Skuespiller Lars Mikkelsen bliver i næste sæson hovedsponsor for håndboldklubben BK Ydun

Valget af Steffen Troldtoft som ny formand har fået en af foreningens initiativtagere til at trække sig i protest.

Ny formand for ulvekritisk forening:

Frantz Longhi giver slip på den designvirksomhed, som han for præcis 10 år siden reddede ud af et konkursbo. Finans

De store kreditorer hos Toys 'R' Us har annulleret en konkursauktion, der skulle havde afsat legetøjskædens varemærke. I stedet vil de investere i kæden. Finans

Amerikansk destroyer måtte ændre kurs for at undgå kollision med kinesisk flådefartøj i Det Sydkinesiske Hav

Politiets Efterretningstjeneste har selv offentligt fortalt om dele af det, som Jakob Scharf er tiltalt for at afsløre, mener forsvarer.

Ny Peugeot 508 spiller ud som et stilrent og velkørende alternativ til VW Passat. Avanceret udstyr og opgraderede motorer skal være med til at bane vejen.

VW, Peugeot og Toyota sidder tungt på bilsalget, viser opgørelse over de mest sælgende bilmærker i første halvår af 2018.

Fans af opladningshybrider skal dog ikke glæde sig for tidligt, da modellerne først vil blive introduceret i efteråret 2019. Det er relativt sent i forhold til konkurrenter som VW Passat GTE og Kia Optima plug-in hybrid.

Batteriet i plug-in hybriderne kan lades op på syv timer med et standardkabel hjemme i garagen, men tiden kan komme helt ned på 1 time og 45 min. med en hurtigere lader.

Bilerne byder på en række nye features. F.eks. e-Save, der går ud på, at føreren kan forhåndsreservere strøm til et vist antal kilometer, f.eks. 10, 20, 30 kilometer eller hele batteriet.

Den digitale instrumentering, som er standard i begge modeller, har en anden grafik med andre instrumenter, hvor man her kan følge en række data som strøm på batteri og energiflow.

Alt efter model kan bilerne indstilles i en række køreindstillinger som f.eks. Zero Emission mode (ren el), Sport, hybrid, Comfort og 4WD.

Den kan klare 50 kilometer på en opladning efter WLTP-normen, mens topfarten på ren el er 135 km/t. PSA har ikke oplyst den elektriske topfart for 508.

Den digitale instrumentering i de to modeller er omstillet, så skærmene giver en række oplysninger om energi og kørestil.

Den høje 3008 GT Hybrid4 er ligeledes udstyret med en 1,6 liters Puretech-benzinmotor på 200 hk. Den spiller sammen med elmotorer for og bag, som hver især yder 110 hk, hvilket giver en samlet systemydelse på 300 hk.

Franske Peugeot er nu på banen med to nye af slagsen. Den ene er en benzin-plug-in-version af den nye 508 med forhjulstræk, mens crossoveren 3008 kommer som benzin-plug-in hybrid og med firehjulstræk. Firmaklassemodellen drives af en 1,6 liters Puretech-benzinmotor på 180 hk, der spiller sammen med en elmotor på 110 hk, hvilket giver en samlet systemydelse på 225 hk. Modellen, der kommer både som femdørs hatchback og som stationcar, kan klare 40 kilometer på en opladning efter WLTP-normen.

Danske forskere har i ny stor undersøgelse talt med de unge, som handler med stoffer på de sociale medier. Her er deres svar.

Tirsbæk Gods ved Vejle Fjord er stateligt - og knapt 500 år gammel. Bag voldgraven har ægteparret Hans Henrik Algreen-Ussing og Marianne Kirkegaard skabt et hjem med klassikere, arvestykker og færøsk kunst.

Tirsbæk Gods ved Vejle Fjord er stateligt - og knapt 500 år gammel. Bag voldgraven har ægteparret Hans Henrik Algreen-Ussing og Marianne Kirkegaard skabt et hjem med klassikere, arvestykker og færøsk kunst.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her