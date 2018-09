Kia vil så gerne være lidt finere: Nyeste tiltag er en Ceed med mere schwung

Der gemmer sig overraskelser i selv de mere almindelige biler, der med lidt schwung over linjerne kan komme til at ligne en million.

Det har VW vist med Passat, der fik en finere femdørs fætter kaldet CC og senere Arteon, mens Mercedes CLA shooting brake har skabt en langt mere elegant udgave af det, som kunne have været en A-klasse stationcar.

Hyundai er gået nye veje med i30 fastback, der er en pænt skåret femdørs version af i30, og nu følger Kia fra samme koncern med den nye Proceed.

Linjerne på den nye model er kreeret på Kias europæiske designcenter i Frankfurt, hvor Gregory Guillaume, som er mærkets europæiske designchef, har stået i spidsen for projektet.

Sportslig fremfærd

Proceed er en elegant shooting brake-version af den kommende stationcar-udgave af den nye Ceed.

Det er en sportslig stationcar, der er omkring 4,6 meter og kun en skvis længere end den kommende Ceed stationcar, men er godt fire cm lavere og ligger også en halv cm tættere på vejen, hvilket ifølge Kia giver mere nærværende køreegenskaber.

Hyundai/Kias nye hof-chefingeniør, Albert Biermann, har også været inde over undervognen, som har fået et mere fast og sportsligt touch end de mere almindelige modeller, forlyder det. Her fremhæver producenten undervognen med komplet uafhængige hjulophæng.

Proceed er på længde med en almindelig Ceed stationcar, men den er lavere og har en mere blød silhuet. Foto: Kia

Den mere skrå taglinje går ikke ud over bagsædepladsen, lover Kia, som har sænket bagsædebunden tilsvarende.

Bagagerummet er med sine 594 liter dog en tand mindre end de 625 liter, som den almindelige stationcar rummer.

To GT-modeller

Modellen kommer kun i to udstyrsvarianter, nemlig GT Line og GT. De er begge sportsligt stylede.

Inden døre ligner modellen de andre Ceed’er med et noget mørkt instrumentbord med en fritstående skærm på syv tommer, som kan opgraderes til otte tommer. Her er imidlertid flere detaljer med andre farver, materialer og aluminiumsdetaljer. Sæderne i GT Line er mere fyldige end i de andre Ceed-modeller, mens GT-modellen har sportssæder med læder og ruskind.

Motorprogrammet for GT Line er på to turbobenzinmotorer og en diesel. Det drejer sig om den 1,0 liters benzinmotor på 120 hk, en 1,4 liters sag på 140 hk og en 1,6 liters diesel på 136 hk.

Den rene GT-model har en 1,6 liters benzinmotor på 201 hk. Alle kan fås med automatgearkasse med dobbeltkobling, undtagen den mindste benzinmotor.

Den nye model vil være på markedet i starten af 2019.

Kia har endnu ingen priser på vognen, men et gæt kunne være fra omkring 275.000 kr.

Den mere ordinære Kia Ceed har dansk premiere i weekenden 6.-7. oktober, og her starter priserne ved 210.000 kr. for en hatchback, mens den klassiske stationcar koster fra 225.000 kr.