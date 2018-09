Ny DS3 Crossback debuterer som elbil

Et EU-påbud inspirerede fiskerne Kresten Hjelm og Peter Niemann til at starte deres egen forretning.

Overblik: Her er de Opel-modeller, vi må sige goddag og farvel til efter at den tyske bilkoncern er overtaget af franske PSA Peugeot-Citroën.

Store omvæltninger for hæderkronet tysk bilmærke:

To konsortier, der skulle sælge franske biler i Iran, suspenderes af bilproducenten PSA.

Volvos selvkørende konceptbil, kaldet 360c, er skabt til både at arbejde og sove i – og er tænkt som et alternativ til kortdistancefly.

Det er blevet billigere at tilkøbe kamera og med en god skærm til de nye biler, og det giver mere sikkerhed i hverdagen.

På sikkerhedsfronten har modellen nødbremse, der kan opfange fodgængere og cyklister i nattemørke, mens en parkeringsassistent hjælper med at få bilen på plads i båsen.

DS3 Crossback lanceres ud over eldrift også med en stribe Puretech-benzinmotorer, som bliver volumen-modellerne. Den nye bil får sandsynligvis de samme motorer som Citroen C3 Aircross, som den deler undervogn med.

DS3 Crossback lanceres også som el-modellen, E-tense, der har en elmotor på 136 hk, men dog kun klarer en rækkevidde på beskedne 300 km efter den nye WLTP-skala, hvilket ikke er imponerende. En bil som for eks. den nye Hyundai Kona Electric klarer op til 482 km.

DS er på vej til at genopfinde sig selv, og en kombination af luksus og eldrift er et af midlerne.

Den nye DS3 Crossback har helt sin egen stil med bl.a. skjulte dørhåndtag og lanceres også som elbil med en rækkevidde på 300 km. Den nye crossover vil gerne blande sig i premium-segmentet, og den har mulighed for bl.a. full LED matrixlygter og selvkørende funktioner. Foto: DS Automobiles

Boligafdeling tilbyder penge til beboere på offentlig forsørgelse, der vil flytte, for at undgå ghettoliste.

Indopererede elektroder på rygraden har hjulpet en lam mand med at tage sine første skridt i fem år.

Indopererede elektroder på rygraden har hjulpet en lam mand med at tage sine første skridt i fem år.

Der er rigtig mange penge at spare, hvis man kan vente med at købe fladskærmsmodellerne fra 2018 til om nogle måneder.

En af konsekvenserne ved klimaforandringerne er mere nedbør og risiko for hyppigere oversvømmelser. Se her, hvordan du sikrer din bolig mod vandet.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her