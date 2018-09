Stor tysk SUV klar til nye tider

Nogle biler har en så stærk designsignatur, at alene silhuetten klart fortæller, hvad for en model, der er tale om.

Mercedes GLE er en af dem. Den store SUV har med sin C-stolpe med modsat hældning en opbygning, du ikke ser andre steder. Det er et designsprog, som har præget modellen, siden den oprindeligt blev lanceret som M-klassen tilbage i sidste årti og var med til at bringe stjernemærket ind i den nye verden af høje bilmodeller.

48-volts system Første model bliver GLE 450 4Matic, der har firehjulstræk og en sekscylindret benzinmotor med EQ-teknologi, der betyder, at en elmotor drevet af et 48-volts batteri kan give ekstraboost eller strække dråberne om nødvendigt. Benzinmotoren i hybriden leverer 367 hk og et moment på 500 Nm, mens elmotoren klarer yderligere 22 hk og hele 250 Nm. Brændstofforbruget ligger på 10,4-12,0 km/l efter den nye WLTP-norm

I 2015 skiftede den navn til GLE for at bringe betegnelserne mere i tråd med den E-klasse, som modellen størrelsesmæssigt matcher, og nu er tredje generation af GLE så klar.

Den nye GLE lander i et marked, hvor der er tryk på alle ventiler, når vi taler om de høje biler, og hvor tunge drenge som Audi Q7 og BMW X5 er de nærmeste konkurrenter. Her spiller GLE premiumkortet garneret med mulighed for en masse nyt unikt og avanceret udstyr. Det gælder bl.a. den nye Active Brake Assist-nødbremse, som også kan opdage modkørende trafik i sving, og bringe bilen til standsning, hvis det sker. Ifølge Mercedes vil især venstresvingsulykker kunne undgås på den måde.

Set med komfortbriller spiller Mercedes ud med en nyudviklet aktiv hydropneumatisk affjedring, hvor man kan målrette og skræddersy affjedringen ned til hvert enkelt hjul og på den måde optimere retningsstabiliteten og komfort på ujævn vej.

Nu med tredje sæderække

Inden døre er den i forvejen store GLE blevet mere rummelig og byder nu på 8 cm længere akselafstand, hvilket giver 6,9 cm mere benplads. For første gang kan GLE nu også fås med en tredje sæderække som ekstraudstyr. Bagagerummet er med sine 825 liter også vokset pænt i forhold til forgængeren.

Danmarks billigste opladningshybrid er et godt sted at begynde Hyundai Ioniq plug-in hybrid er et gedigent alternativ til den mere gadgetagtige Toyota Prius.

Avanceret instrumentering

I kabinen viderefører Mercedes det sofistikerede MBUX-system, hvor instrumenteringen kan styre med berøring og stemme, og som kontrolleres med et stort display. Inden døre er der skruet ned for dramatikken i designet af instrumentbordet i forhold til den noget svulstige indretning, som findes i E-klassen. Her er mere enkle linjer, som følger mærkets nye minimalistiske Sensual Purity-linje, noget som også smitter af på det ydre, hvor de smalle full-LED-forlygter og den lodrette kølergrille spiller samme med to diskrete powerdomes i kølerhjelmen.

Den kommende Mercedes GLE lanceres i starten af 2019. Danske priser eller udstyr kendes ikke.