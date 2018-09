En Volvo, du kan sove og arbejde i

Alle taler om de selvkørende biler.

Men få viser, hvordan teknologien kan omsættes til håndfast hverdagshjælp. Det gør Volvo nu noget ved med konceptet 360c, der ikke alene er eldrevet og selvkørende, men som med sin busagtige form på samme tid er dagligstue, kontor og soveværelse.

Volvo tænker ud af boksen og sigter ikke alene mod et samfund, hvor hverdagen kan udnyttes mere effektivt.

Også luftfartsindustrien med de mange kortdistancefly, som er en milliardforretning, er i sigtekornet for bilen, der samler op og f.eks. også kan køre folk til og fra arbejde hver dag.

Målet er at omdanne den uproduktive og kedelige transporttid til fornøjelige og produktive minutter.

»360c udforsker, hvad der bliver muligt, når vi afskaffer mennesket bag rattet og udnytter den designfrihed og den tid, der bliver frigjort. Det er et glimt af, hvordan den autonome kørselsteknologi kommer til at forandre verden, som vi kender den. Mulighederne er ikke til at fatte,« siger Mårten Levenstam, seniorchef for Corporate Strategy hos Volvo Cars.

Mange fordele

Biler, der kan køre helt autonomt med på eldrift, har en række avancerede sikkerheds- og miljømæssige fordele. Det er bl.a. mindre forurening og færre trafikkøer og bedre trafiksikkerhed.

En sideeffekt er, at fuld autonomi også giver større frihed til at bosætte sig, hvor man har lyst, og på den måde lægges der mindre pres på trafikken og boligpriserne.

Volvo 360c-konceptet er skabt som en meget praktisk og deraf kantet bil, der kan bruges til en række formål. Bilen er vist med fire indretninger, der spænder fra kontor, over dagligstue til et sted, man kan sove eller have fritidsaktiviteter. Foto: Volvo

»At mennesker bliver mindre afhængige af at være i nærheden af byerne, er bare et eksempel på, hvilken betydning det vil få, hvis mængden af uproduktiv transporttid mindskes,« siger Mårten Levenstam.

360c’s kørende kontor gør det muligt for mennesker at bosætte sig længere væk fra de overbefolkede bymiljøer og bruge tiden på en mere behagelig og effektiv måde,« lyder det.

Konceptet er bygget op, så det viser fire mulige måder at bruge selvkørende biler på: De er nemlig til at sove i, som mobilt kontor, som dagligstue eller et sted, hvor man kan have det sjovt.

Med 360c’s sovekabine kan man rejse på første klasse fra dør til dør uden forstyrrelser ved lufthavnssikkerhed, ventetid i køer eller larmende og trange fly, lyder de smægtende ord.

»360c er vores første indspark, som vil blive efterfulgt af flere idéer og svar, i takt med at vi lærer mere og mere,« siger Mårten Levenstam, som peger på, at konceptet er et indspark, som måske kan inspirere andre.

Store ændringer

»Vi tror på, at 100 pct. autonom kørsel har potentiale til at ændre vores samfund fundamentalt på mange måder og vil få vidtrækkende indflydelse på, hvordan mennesker rejser, hvordan vi udvikler vores byer, og hvordan vi bruger infrastrukturen. Men vi er selvfølgelig kun én af mange spillere på området, så vi forventer og inviterer til en bred diskussion, når samfundet lærer, hvordan vi får det meste ud af denne revolutionerende teknologi.«

Før du lader begejstringen løbe af med dig, skal du dog holde dig for øje, at de helt selvkørende biler, der virker på det såkaldte niveau 5, sagtens kan være 10-15 år ude i fremtiden. Så tingene sker ikke fra den ene dag til den anden.