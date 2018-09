Superrige står i kø til verdens foreløbig dyreste bil

»Jeg kunne godt fortælle dig, hvilke tanker Bugatti har om nye modeller. Men så ville du ikke være i stand til at forlade dette rum … levende.«

Humoren var skælmsk, da vi i forsommeren mødte Bugattis designchef, Achim Anscheidt, til et interview om designsnit og fremtiden for det ekstreme mærke.

Opgraderingen er gennemført inden døre i den luksuriøse kabine, hvor den nye farve Divo Racing Blue er gennemgående. Foto: Bugatti

Historiske tråde Med Divo genoptager mærket også sin tradition for karrosseribygning. I de første fem årtier havde mærket stor succes med at udvikle nye mindre serier af chassiser, som blev monteret på eksisterende platforme. Rent teknisk har ingeniørerne med den nye model dog også lavet en række opgraderinger i forhold til Chiron. Divo har bl.a. selvstændig luftkøling af hver bremseskive, ligesom der bl.a. er brugt letvægtsdele som kulfiberdæksel på intercooleren. Bugatti Divos mere optrukne linjer handler dog ikke kun om design, men også om at sikre en større downforce på bilen. De overordnede linjer i designet har også historiske tråde til den legendariske Type 57 Atlantic, hvor der er defineret en langsgående akse, som også er med til at sikre en ren luftstrøm over bagvingen.

En del af svaret kom i løbet af sommeren, da Bugatti-topchef Stephan Winkelmann afslørede, at første nye model var en overbygning på den 16-cylindrede Chiron, kaldet Divo. Sportsvognen Chiron havde i forvejen med en pris på godt 2,5 mio. euro – eller 19 mio. kr. før danske afgifter – status som verdens dyreste bil.

Nu har producenten for kort tid siden vist de endelige billeder og specifikationer omkring Divo, der ser markant anderledes ud, og som kun bygges i en begrænset serie på 40 eksemplarer, der allerede er udsolgt, og som ligger i en heftig pris på fem mio. euro eller 38 mio. kr. – uden danske afgifter.

Hurtigere på en bane

Divo er udstyret med samme 8,0 liters W16-motor på 1.500 hk som den almindelige Chiron. Men den er slanket med 35 kg, mens downforcen er øget med 90 kg i bilen, der har et markant anderledes og mere skarptskåret design end Chiron.

Divo, der er godkendt til at køre på offentlig vej, har en topfart, der er begrænset til 380 km/t. mod ellers 420 km/t. i den almindelige Chiron, som lægger fra land 0-100 km/t. på 2,4 sek. Til gengæld klarer Divo en runde otte sek. hurtigere på den legendariske italienske Nardo-bane.

Stephan Winkelmann forklarer baggrunden for modellen, der er opkaldt efter den berømte franske racerkører Albert Divo, som to gange vandt det berømte italienske Targo Florio-bjergløb med Bugatti-biler i slutningen af 1920’erne.

»Da jeg begyndte i jobbet som chef for Bugatti tidligere på året, fandt jeg hurtigt ud af, at kunder og fans ventede på et specielt køretøj, der kunne bygge videre på Chiron og fortælle en dybere historie om brandet. Vores medarbejdere var også ivrige efter det samme, og derfor besluttede vi os for at bygge en sportsvogn med en helt anderledes karakter end Chiron, men som stadig er en klart genkendelig Bugatti,« siger Stephan Winkelmann.

Æder sving til morgenmad

»I dag repræsenterer en moderne Bugatti en perfekt balance mellem høj ydelse, klar køredynamik og luksuriøs komfort. Vi har ændret denne balance, så Divo sigter mere mod i højere grad at kunne præstere i sving. Divo er simpelthen konstrueret til kurver,« siger Stephan Winkelmann.

Agterude er en stor fast spoiler, der er 1,83 meter bred. Foto: Bugatti

Den mere almindelige Chiron sælger også pænt. Den var midt på året foreløbig produceret i 100 eksemplarer, og der var i alt sat autograf på slutsedler for 330 ud af en planlagt produktion på 500 af slagsen.