Det globale salg af biler er en broget flok

Det er ikke små tal, som er oppe at vende, når vi ser på salget af biler verden over i første halvdel af 2018. Således blev verdens mest solgte bilmodel, som er pickuppen Ford F-serie afsat i næsten 535.000 eksemplarer.

Det viser den seneste rapport fra det internationale analysebureau Jato, der løbende holder øje med verdens bilmarkeder.

Ny Ford har indbygget et smil og er den bedste bil i klassen Den nye Ford Focus har en vanedannende køreglæde. Bilen er så meget i god balance, at chaufføren smiler bredt selv med mindste motor.

Her fremgår det, at der især er gang i bilsalget i Indien, der med små 2 mio. biler nu har overhalet Tyskland som verdens fjerdestørste bilmarked, hvor Kina dog stadig ligger i toppen med 12,2 mio. biler, fulgt af USA med 8,6 mio. og Japan med 2,7 mio. biler.

VW Magotan, som er den kinesiske version af Passat, er med til at placere det tyske mærke højt på listen. VW og Toyota kæmper fortsat om at være den største bilkoncern. Foto: VW

Top-20-bilsalget i verden Første halvår 2018 1. Ford F-series 534.827

2. Toyota Corolla 478.122

3. VW Golf 431.836

4. Honda Civic 412.664

5. Toyota RAV4 395.816

6. Nissan X-Trail/Rogue 392.489

7. VW Passat/Magotan 356.566

8. Honda CR-V 339.081

9. Honda HR-V/XR-/Vezel 334.917

10. Chevrolet Silverado 326.427

11. Toyota Camry/Aurion 313.394

12. Nissan Qashqai/Rogue Sport 313.149

13. VW Polo 312.677

14. Ford Escape/Kuga 299.410

15. Dodge RAM pickup 290.125

16. Hyundai Avante/Elantra/i35 287.492

17. Ford Focus 270.183

18. Hyundai Tucson 260.601

19. Honggung 245.137

20. Mercedes C-klasse 244.377 Kilde: Jato Automotive

Med et samlet salg på 44 mio. biler er verdens bilsalg foreløbig steget små 4 pct. i forhold til samme periode året før. Det er især pga. af gode økonomiske tal i USA, Kina og Europa.

Flere SUV’er

Det er også tal, som forklarer, at netop en pickup ligger i front, hvor den mindste F-150 længe har været en bestseller i USA. Over en kam står det dog klart, at tendensen med flere SUV’er og crossovere slår igennem verden over. Det er klart den type af biler, som er vokset mest i andel i de første seks måneder af 2018.

I toppen finder vi også kendte bestsellere som Toyota Corolla og VW Golf, der meget præcist beskriver, at VW-Gruppen og Toyota-koncernen som de foregående år kæmper om at være verdens mest solgte bilmærker med omkring en halv snes mio. biler. Det er også tilfældet i første halvdel af 2018.

Vi skal dog have hele året og alle markeder med for at få det samlede overblik, og de er ikke listet op, skriver Jato, som typisk samler hele verdensmarkedet op omkring årsskiftet.

Listen viser et billede af globaliseringen i den internationale bilindustri. Således medtages Nissan X-Trails amerikanske fætter, der hedder Rogue, mens VW’s Passat-afart, der i Kina hedder Magotan, også samles i Passat-boksen.

Hondas høje HR-V hedder på nogle markeder Vezel, mens Aurion er navnet på en variant af Toyota Camry, vi i den nye generation vil se i Europa til næste år. Den høje Hyundai i35 hedder på nogle markeder Elante, mens Fords Kuga SUV er døbt Escape i USA. Kinesiske Honggung er til gengæld så markant stor, at mærket fylder op med næste en kvart mio. biler på listen. Det er et mærke, der er delvist ejet af GM og især producerer MPV’er.

Verdensbiler

Der er dog stor forskel på strategien hos de enkelte bilproducenter. Således har Ford de seneste år udviklet ”verdens-modeller” som Fiesta, Focus og Mondeo, der i let modificerede versioner sælges verden over, mens VW-koncernen er gået en anden vej.

Nissan Rogue er en amerikansk version af X-Trail. Foto: Nissan

Her er der også fælles fodslag omkring modeller som f.eks. Golf og Polo, mens der også er udviklet specialmodeller som den store SUV Atlas til USA, sedanen Lavida til Kina og Virtus, som er en sedan, der bygger på den nye Polo.