Høj japansk bil fortsætter sin sejrskurs

Høj kørestilling, en halvrå attitude og meget udstyr til prisen.

Det er noget, som fænger hos danskerne, der igen i juli gjorde Nissan Qashqai til den mest solgte bil. I forvejen har den høje japaner igennem året sat sig solidt på salgslisten, og årets store sommermåned var ingen undtagelse.

Bilsalget i juli 1. Nissan Qashqai 791

2. VW Polo 618

3. Citroën C3 526

4. Peugeot 208 521

5. VW Passat 466

6. Peugeot 308 389

7. VW Up 372

8. VW Golf 356

9. Toyota Yaris 325

10. VW Touran 314

11. Skoda Fabia 295

12. Toyota Aygo 276

13. VW Tiguan 271

14. Skoda Octavia 260

15. Ford Fiesta 245

16. BMW 3-serie 234

17. Ford Focus 224

18. Suzuki Baleno 217

19. VW T-Roc 211

20. Renault Clio 210 Kilde: De Danske Bilimportører

Juli bød samlet set på et bilsalg, der med små 16.400 biler faktisk lå en lille halv snes pct. højere end samme måned i fjor. I forhold til juni er det dog – helt traditionelt – noget lavere. Der er dog rykket noget rundt på de andre typiske bestsellere i juli, hvor den ellers konstante topsælgende Peugeot 208 er rykket ned på en fjerdeplads, og den lige så populære VW Golf er nummer otte. Til gengæld placerer den nye VW Polo sig som nummer to, fulgt af Citroën C3 på en tredjeplads.

En lille nedgang

Men mon ikke tingene justerer sig til de placeringer, vi kender, i august og især september? Mange bilfabrikker holder nemlig lukket i august, og produktionen af de nye års modeller kommer typisk op i omdrejninger i løbet af sensommeren. Tendensen er dog klar; vi køber fortsat færre mikrobiler, mens der langes nummerplader til flere lidt større og højere biler over disken.

Over en kam er salget i årets syv første måneder med 137.200 biler et par tusinde biler under samme periode i fjor. Gunni Mikkelsen, som er direktør hos De Danske Bilimportører, er tilfreds.

Den tjekkiske Qashqai er næsten perfekt Skoda Karoq deler teknik med Seat Ateca og lander med et brag i klassen, hvor især Nissan Qashqai huserer. Startpriserne er forholdsvis høje, men udstyrslisten er lang som udvalget af tjekkisk øl.

»Bilsalget i juli var absolut tilfredsstillende, og det lader til, at de ferieramte danskere har haft købelysten intakt på trods af hedebølgen. Juli er ikke den eneste måned, hvor bilsalget har været i højt gear – hele året har været absolut stabilt og ganske højt. Vores konklusion er derfor også, at det går godt for danskerne og økonomien i samfundet. Danske forbrugere og virksomheder fortsætter med at købe lidt større biler og typisk også med mere sikkerhedsudstyr. Vi forventer, at tendensen holder de kommende måneder,« siger han.

Mindre privatleasing

De seneste stramninger inden for leasing har betydet, at andelen af privatleasede biler er faldet.

Citroën C3 holder skansen og blev Danmarks tredje mest solgte bil i juli. Foto: Christian Schacht

»Efterårets politiske aftale om bilafgifterne, hvor der kom en lettelse i registreringsafgiften, men også en stramning af reglerne for leasing, har uden tvivl sat sine spor. Leasingbiler skal betale registreringsafgift af et, gennemsnitlig set, højere beløb efter efterårets ændring. Derfor ser vi et betydeligt fald i særligt privatleasing. Det er den modsatte tendens i forhold til traditionelt salg, hvor det går rigtig godt, og danskerne køber større og mere sikre biler. Vi følger udviklingen tæt, men har en forventning om, at leasing igen begynder at stige, fordi det alt andet lige er en attraktiv anskaffelsesform for mange,« siger Gunni Mikkelsen.

Den nye generation af VW Polo har fået godt fat, og modellen blev den anden mest solgte i juli. Foto: VW

Modeller som Peugeot 208 havde i en lang periode en stor markedsandel takket være tilbud om privatleasing. Men importøren har formået at holde tempoet med mange tilbud på køb, især på modeller med dieselmotor.