Kæmpe samling af bilbøger på auktion

Køsters Motorboghandel i Aarhus, som er blandt verdens største motorboghandlere med 130.000 bøger, der spænder fra instruktionsbøger over manualer til digre billedværker, skal sælges.

Den omfattende samling af alt fra værkstedsmanualer, reservedelskataloger, instruktionsbøger, tekniske bøger, tuningbøger og historiske bøger sælges gennem Bruun Rasmussens Auktioner fredag d. 7. september kl. 12.

Køsters Motorboghandel er vurderet til 1-1,5 mio. kr., og har man interesse i at byde på en slags Aladdins hule af motorlitteratur, kan man byde allerede nu.

»Den unikke og omfattende samling, der repræsenterer mere end 100 års motorhistorie, rummer over 130.000 bind af alle former for motorlitteratur lige fra instruktionsbøger og værkstedsmanualer til reservedelskataloger. Kort sagt litteratur til alt med en motor, det være sig biler, både, knallerter, scootere, traktorer, lastbiler, stationære motorer etc.,« siger Lærke Bøgh, leder af bogafdelingen hos Bruun Rasmussen.

Den store samling blev grundlagt af Jens Olesen, der tilbage i starten af 60’erne manglede lekture om sin egen bil. Efter motorboghandel på flere adresser i Randers rykkede Jens Olesen i midten af 1980’erne til lokaler i Østergade i byen. Her lå butikken, indtil Tom Frandsen rykkede til Risskov.

Blandt verdens største

Samlingen rubriceres i dag som én af verdens fem største, og Tom Frandsen har af helbredsmæssige årsager valgt at sælge sit hjertebarn.

Interessen for både nye og ældre biler lever i bedste velgående, og det afspejler sig også i interessen for litteraturen omkring biler. Selv om megen information i dag er digitaliseret, vokser samlerskaren af personer, der sætter pris på at have de originale instruktionsbøger mellem hænderne. Samlingen rummer bl.a. hæfter fra Aston Martin, Cadillac, Lamborghini, Rolls Royce, Singer og mange, mange andre.

»Køsters Motorboghandel er med sin imponerende og meget omfangsrige bogbestand en vigtig og unik kilde til viden om brug og vedligeholdelse af motorer og en enestående mulighed for den, der vil føre boghandelen videre eller blot være ejer af et motorbibliotek i verdensklasse,« siger Lærke Bøgh.