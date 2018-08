Undgå, at mekanikeren flår dig i ferien

Selv om sommeren i år er lig med hygge i haven eller en tur til stranden, er der også flere, der bruger ferien til at få bilen på værksted.

Ifølge værkstedsportalen autobutler.dk har der i år været næsten 50 procent flere biler til reparation i juli, end der plejer at være. Det kan hænge sammen med, at mange har skullet have gjort bilen klar til bilferien.

Men den høje efterspørgsel har også den konsekvens, at priserne stiger.

- Vi møder desværre bilejere, som er blevet præsenteret for voldsomme prisforslag hos de autoriserede værksteder.

- Står du med to børn og skal på sommerferie sydpå, er du jo parat til at betale hvad som helst for at få bilen ordnet, og det udnytter mekanikerne, fortæller analysechef Jan Sturm fra Autobutler.

Det koster bilreparationerne i juli Gennemsnitspris for hele året / Gennemsnitspris i juli. Service: 2.928 kroner / 4.320 kroner. Prisforskel på 1.392 kroner.

Bremser: 3.726 kroner / 5.397 kroner. Prisforskel på 1.671 kroner.

Tandrem: 5.451 kroner / 6.999 kroner. Prisforskel på 1.548 kroner.

Anhænger: 7.060 kroner / 8.939 kroner. Prisforskel på 1.879 kroner.

Aircondition: 989 kroner / 1.295 kroner. Prisforskel på 306 kroner. Priserne er indhentet af Autobutler og er lavet ud fra priserne på en Toyota Avensis 2.0 - 2009 hos et autoriseret værksted. Kilde: Autobutler

Faktisk risikerer du at betale over 1.000 kroner mere i forhold til markedsprisen på en service af bilen eller montering af anhængertræk, viser en opgørelse lavet af Autobutler.

Tendensen med dyrere priser i sommerferien kender man godt til hos bilejernes interesseorganisation FDM. Det fortæller forbrugerøkonom Ilyas Dogru.

- Det er lidt forventeligt, at prisen stiger, fordi det i sommerferieperioden kun er få værksteder, der holder åbent, og derfor skruer de prisen op, siger han.

Vil du gerne undgå at skulle punge dyrt ud for at få ordnet vigtige reparationer - såsom tjek af bremserne - er det gode råd altid at undersøge markedet på forhånd.

- Vi siger, at man altid skal indhente mindst tre tilbud og så bruge dem til at kunne prutte om prisen. Det har man jo altid muligheden for at gøre, selv om det ikke er en tradition, vi har herhjemme i Danmark, siger Ilyas Dogru.

Hvis det ikke lykkes at få prisen længere ned, så kan du måske få noget mere med i prisen.

- Det behøver ikke kun at være prisen, man prutter om. Det kan også være et ekstra servicetjek eller noget andet, som man kan få med i prisen, siger han.

Undgå at købe brugt bil med mange fejl

Er der til gengæld tale om en mindre presserende opgave, kan det helt klart betale sig at vente til efter sommerferien, når markedet vender tilbage til et normalt niveau, fortæller Ilyas Dogru.

- Om en måneds tid, når ferieperioden er slut, har du måske mulighed for at få det til en billigere pris, fordi mekanikerne skal af med deres rester, eller fordi efterspørgslen på mekanikere er mindre, siger han.

Vent derfor til slutningen af august eller starten af september med at trille bilen til mekaniker.

Ifølge både Autobutler og FDM er gennemsnitsprisen på bilreparationer uden for feriesæsonen faldet meget de senere år.

