Bestsellerne holder skansen

Det er de kendte mærker, der holder dampen oppe og er solidt plantet i toppen af salgslisten.

Det viser en opgørelse over de mest solgte bilmærker i årets seks første måneder. Her besætter VW førstepladsen med små 16.900 biler, mens Peugeot følger efter som nummer to med omkring 12.200 af slagsen. Derefter er der længere ned til listens nummer tre, som er Toyota med 8.700 biler.

De næste mærker følger som perler på en snor. Det ligner samme rækkefølge som første halvdel af 2017 og for øvrigt også hele 2017, hvor de tre mærker sad godt i toppen.

På de efterfølgende pladser i det første halvår finder vi Citroën, Ford og Renault, der har byttet placeringer, da det i fjor var Renault, som lå foran Ford og Citroën. Der er dog ingen tvivl om, hvad der trækker salget for førerhundene.

Hos VW tæller et bredt program, hvor især Golf og Polo har bidt sig fast takket være fornuftige priser efter de sidste afgiftssænkninger, men hvor også Passat, Up og Touran sælger godt. Her appellerer Passat og Touran især til firmafolket, men også en vis mængde private er blandt køberne.

Bredt program trækker

Hos Peugeot er trækhesten 208’eren, der længe har været Danmarks mest solgte bilmodel og har godt fat med konstante kampagnetilbud på udstyrsmodeller især med dieselmotor. Men såvel 308, 2008 som den høje 3008 ligger også placeret på top-20-listen. Så et varieret program med mange interessante modeller er med til at sikre et stort salg.

Med en kommende ny firmabil som 508 og en ny 208’er på trapperne kan det franske mærke få yderligere vind i sejlene. De fleste mærker har et par modeller, som rykker fra land. Det gælder f.eks. Toyota, der har Yaris og Aygo som bestsellerne, og hvor andelen af hybrid-versioner er høj og stadig stigende.

Renault har kunnet læne sig op ad et pænt salg af Clio og Capture, mens Skoda har solgt godt af både Fabia og Octavia.

Leveringstid spiller ind

Mindre kan dog også gøre det. Citroën nyder godt af en god afsætning på C3, mens Ford har Fiesta som den mest solgte model. Hos Ford har salget af Mondeo og Focus dog ikke rørt meget på sig, men det kan den nye Focus, der snart lander herhjemme, måske rette op på.

Hos Nissan har den høje Qashqai i flere måneder været Danmarks mest solgte bil, og modellen endte på en andenplads i årets seks første måneder. Nissan har dog ikke ret mange andre modeller, som sælger godt, og mærket endte på en samlet ottendeplads.

Seat Aronas titel som Årets Bil 2018 i Danmark kan dog ikke rokke ved det faktum, at Seat som mærke ligger helt nede på en 16. plads. VW-koncernen har dog også været udfordret med lange leveringstider på visse varianter af de høje modeller såsom Seat Arona og Ateca, Skoda Karoq og Kodiaq samt VW T-Roc, mens det går hurtigere på andre.