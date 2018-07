Voldsom Aston Martin-model går direkte efter Ferrari

De historiske tråde spindes effektivt sammen med nutidens topteknologi i den helt nye Aston Martin DSB Superleggara, som den engelske producent netop har vist. Modellen, der skal afløse den hidtidige topmodel, Vanquish S, henter nemlig sine betegnelser fra historiske Aston Martin-modeller. Den bliver samtidig med sin 5,2 liters V12 Twin-turbomotor på 725 hk mærkets nye flagskib og den hidtil kraftigste serieproducerede Aston Martin til dato. Med sin skarpere opsætning og styling, der peger mere mod banekørsel end gentleman-stil, sigter Aston Martin DBS Superleggara da også mere end nogensinde mod Ferrari og en konkurrerende model som 812 Superfast, der byder på 800 hk. I englænderen leverer V12-motoren et moment på 900 Nm fra 1.800 til 5.000 omdr., hvilket rækker til en acceleration 0-100 km/t. på 3,4 sek., mens topfarten er 340 km/t.

Ingeniørerne har brugt teknologi fra Formel 1 til at skabe enorm downforce i modellen.

Historiske modelnavne Den nye Aston Martin DBS Superleggara trækker på flere navnkundige modelnavne fra mærkets forhistorie. ”Superleggara” henviser til den italienske betegnelse for let. De første Superleggara-modeller var DB4, DB5 og DB6 Mark 1, mens DBS-angivelsen første gang kom på en Aston Martin i 1967 på fastbacken GT. DBS-navnet har været brugt flere gange frem til 2012, hvor det forsvandt, da produktionen af DBS Volante stoppede. Men nu er begge modelnavne altså tilbage i én og samme model. DBS Superleggara lanceres som en del af en storstilet plan, hvor Aston Martin sigter mod at introducere syv nye modeller på syv år.

Slank model

Betegnelsen ”Superleggara” henviser til den italienske betegnelse for let. Modellen med den seneste generations aluminiumskarosseri har med en køreklar vægt på 1.693 kg da også slanket sig 72 kg i forhold til DB11, der er ophav til den nye superbil. DBS-betegnelsen kom første gang på en Aston Martin i 1967 og har været brugt frem til 2012. Alt er dog optimeret i den nye Aston Martin DBS Superleggara. Det gælder også komponenterne i den ottetrins ZF-automatgearkasse, der overfører de mange kræfter til baghjulene. Downforcen sikres med diffusere, der er som taget ud af Formel 1-sporten. Det gælder også i siden, og hvor køleluften ledes ind gennem brede sprækker i forskærmene. De standardmonterede hjul på 21 tommer fælge har naturligvis keramiske bremseskriver. Samtidig har modellen et letvægtsudstødningssystem, der ifølge Aston Martin byder på kvalitetslyd.

Aston Martin påpeger dog også, at der er sørget for komforten med et sofistikeret multilinkophæng ved bagakslen, som skal spille sammen med den mere kontante opsætning foran. Mulighederne for at få personificeret ekstraudstyr er mangfoldig i modellen, som kommer i 2019, og strækker sig ud i kabinen, der som standard har hellæder- og alcantara-interiør.

Ekstraudstyret omfatter også en serie på 50 specialfremstillede ure fra Tag Heuer, som er officiel partner til Aston Martin. Navnet Vanquish vil dog ikke helt forsvinde. Ifølge udenlandsk motorpresse vil det blive genoplivet i en helt ny topmodel, når den centermotoriserede konkurrent til McLaren 720s lanceres hos Aston Martin i 2021.