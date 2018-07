Fransk minibil, høj japaner og tysk klasseduks i front

Danskerne har nogle klare favoritter. Det viser top-20-listen over bilsalget i det første halvår. Her stikker Peugeot 208, Nissan Qashqai og VW Golf, som placerer sig på de tre første pladser, nemlig af fra de andre biler på listen.

Det er et billede, som meget godt illustrerer, at danskerne i stadigt stigende grad vælger biler, der er lidt større og højere, mens salget af mikrobiler er nede på lavt blus. Mens hver femte bil i samme periode i fjor var en mikrobil, er andelen nu nede på hver 10. Her er den højest placerede model VW Up, der ligger på listens ottende plads.

Bag succeserne i toppen gemmer sig nogle uddybende forklaringer. Peugeot har løbende kampagner på især dieselversioner af 208, Nissan kører tilbud på udstyrsvarianterne af Qashqai, der som høj bil i forvejen er eftertragtet, mens fornuftige priser på Golf, der også har nydt godt af de seneste afgiftssænkninger, har fået flere kunder indenfor hos VW.

Nissan Qashqai er den mest solgte af de høje biler og nærmest indbegrebet af en crossover. Foto: Nissan

Top-20 Jan.-Juni 2018 1. Peugeot 208 5.713 2. Nissan Qashqai 4.835 3. VW Golf 3.313 4. VW Polo 2.872 5. Renault Clio 2.699 6. Toyota Yaris 2.672 7. VW Passat 2.664 8. VW Up 2.514 9. Citroën C3 2.512 10. Skoda Fabia 2.209 11. Skoda Octavia 2.187 12. VW Touran 2.153 13. Toyoat Aygo 2.089 14. Ford Fiesta 1.940 15. Peugeot 308 1.871 16. Peugeot 2008 1.741 17. Renault Captur 1.728 18. Mercedes C-klasse 1.682 19. Peugeot 3008 1.543 20. Suzuki Baleno 1.497 Kilde: De Danske Bilimportører

Enkelte modeller trækker

Med i udviklingen spiller netop flere års afgiftsjusteringer, hvor den sidste i efteråret 2017 gjorde mikrobilerne uforholdsmæssigt dyre og de lidt dyrere biler billigere.

Et kig på udviklingen viser, at salget af de klassiske modeller i mini- og mellemklassen er gået en tand tilbage, mens den klasse, De Danske Bilimportører angiver som ”SUV”, nærmest er eksploderet fra en andel på 17 pct. i fjor til 27 pct. i år.

Betegnelsen dækker dog over SUV- og crossovermodeller i alle størrelser. Her er Nissan Qashqai, som faktisk blev nummer et i juni måned, en af de helt store trækheste, godt hjulpet af Renault Captur, Peugeot 2008, Peugeot 3008 og VW T-Roc.

Fortsat efterspørgsel

Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører, forudser, at udviklingen hen mod fortsat flere høje biler bliver ved.

»Nu hvor bilafgifterne er sat ned ad flere omgange de seneste par år, fortsætter tendensen med, at danskerne køber lidt større biler, og flere har fået mulighed for at rykke et nummer op i bilstørrelse for de samme penge. Det betyder også, at flere går efter de mere rummelige biler, hvor der er plads til hele familien, også når der skal køres længere ture,« siger Gunni Mikkelsen, og uddyber:

»Det ser vi som en meget naturlig udvikling, da danskerne traditionelt har kørt i mindre biler end vores europæiske naboer. Nu har de så fået mulighed for at vælge de biler, der rent faktisk passer til deres behov, nemlig de større, mere sikre og miljøvenlige biler,« lyder det.

Der er ingen tvivl om, at en del bilkøbere har opgraderet fra mikro- til miniklassen, mens tidligere købere af en minibil er rykket yderligere en eller flere klasser op. Firmabilsklassen kan også konstatere en let fremgang. Over en kam ligger antallet af indregistrerede biler med godt 121.000 stk. små tre pct. under samme periode i fjor – men over tallene fra 2015 og 2016. Salget i juni endte på 22.500 biler, hvilket er seks pct. under samme måned i fjor.

