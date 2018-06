Tegneserie-udseendet forsvinder fra lille japansk bybil

Danmark har i mange år været et mikrobilland, hvor VW Up sammen med Toyota Aygo har ligget i toppen af salgslisterne.

Derfor var det på mange måder helt naturligt, da Toyota for kort tid siden præsenterede den faceliftede version af Aygo i København.

Selv om mikrobilbølgen har toppet, og danskerne nu i stigende grad vender sig mod de større minibiler, er der dog ingen tvivl om, at modellen, der oprindeligt kom i 2005 og blev lanceret i en ny generation i 2014, føler sig på hjemmebane blandt de 58.000 Aygoer, der er solgt på det danske marked.

Med faceliftet har de japanske designere dog nedtonet den klare tegneseriestil med et kæmpe kryds i fronten og tråde til den japanske Mango-tegneseriefigur Astro Boy og dæmpet fremtoningen, så modellen nu mere læner sig op ad den større Yaris. Det udseende hjælpes på vej af en ny LED-lyssignatur for og bag, der dog ikke må forveksles med de mere avancerede full LED-forlygter. De største ændringer er dog sket under huden.

Mere sparsommelig

Den trecylindrede 1,0 liters motor er således blevet opgraderet, så den nu yder 72 hk, hvilket er tre hk mere end forgængeren. Samtidig er drejningsmomentet øget ved lavere omdrejninger, hvilket skulle give en bedre køreoplevelse i byen. Toyotas ingeniører har oppet sig på, når vi taler om brændstofforbruget. Her klarer den nye model 26,3 km/l. Men mens den gamle model kørte de 26,3 km/l efter den noget akademiske NEDC-skala, kaperer den faceliftede på papiret det samme efter den nye og mere retvisende WLTP-skala.

På den underste del har Aygoen fået hjulophængene justeret, mens styringssoftwaren er blevet opdateret, det skulle ifølge fabrikken give mere adrætte køreegenskaber. Samtidig er komforten øget, mens støjniveauet er mindsket, loves der.

I kabinen har sæder og instrumentpanel fået en opgradering med et løft i den oplevede materialekvalitet, mens en syv tommers berøringsskærm, som nu har mulighed for Apple CarPlay, er standard fra mellemudstyrsniveauet X-cellence. På trimfronten er der nu kommet muligheder for de to nye farver, den lillatonede Magenta og en særlig klar blå farve, mens der også er nydesignede 15 tommer fælge.

Nødbremse koster ekstra

Den billigste Aygo x med tre døre starter fra små 90.000 kr. og har bl.a. bluetooth, fjernbetjent centrallås og LED-kørelys. Du skal dog op i en X-Play Go til 116.000 kr. for at få aircondition, hvilket er et must i dag. Nødbremse er endnu ikke standard, mens VW Up og Kia Picanto har haft det længe. Til gengæld er det slet ikke muligt i de franske søstermodeller, Citroen C1 og Peugeot 108. Her skal du tilkøbe Toyotas sikkerhedspakke Safety Sense til 5.000 kr. Den omfatter en nødbremse, som virker op til 80 km/t., samt vognbaneassistent, som advarer mod utilsigtet vognbaneskift. Nødbremsen, er gengæld bedre end i Up, hvor den kun virker til 30 km/t., mens den i Picanto også kan klare op til 80 km/t.

Masser af udstyr

Importøren regner med, at den mest solgte model bliver X-cellence til 120.000 kr., der bl.a. omfatter 15 tommer aluminiumsfælge, lædersæder, aircondition, multimediesystemet X-touch med den syv tommers skærm og bakkamera og elsidespejle med varme.

Peugeot 108 og Citroën C1 har på de indre linjer med bl.a. opgraderet motor også fået facelift, mens der ikke er sket så meget på de ydre. Her lokker Citroën C1 p.t. med en Iconic Plus, der bl.a. har aircondition og syv tommers skærm med Apple CarPlay til 91.000 kr. Den faceliftede Aygo er netop landet hos forhandlerne.