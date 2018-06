For høj hastighed på ferien kan give store bøder

Det kan være fristende: At trykke lidt ekstra til bilen, så man måske kommer lidt hurtigere ned til den lækre ferielejlighed i Sydeuropa. Men en tung speederfod kan hurtigt komme til at tynge familiens feriebudget. Flere europæiske lande har nemlig justeret deres bødetakster for en lang række trafikforseelser forud for sommerens kør selv-ferier.

Det viser en oversigt over taksterne for en række trafikforseelser i 21 europæiske lande, som FDM har lavet.

Justeringerne betyder, at man i populære ferielande som Italien og Frankrig risikerer en ”hilsen” på henholdsvis 135 og 170 euro, hvis speedometernålen ryger over 20 km/t. mere end det tilladte. Og overstiger man den tilladte hastighed med 50 km/t., begynder bødetaksterne i støvlelandet ved 530 euro, mens den i Frankrig er 1.500 euro eller 11.250 kroner.

Netop i Frankrig kan det være en god idé at være opmærksom på, hvor hurtigt man kører. 1. juli sænker landet nemlig den tilladte hastighed fra 90 til 80 km/t. på større landeveje.

Vejarbejde præger store dele af Autobahn A7 ned mod Hamborg her til sommer, og det kan give op til seks timer forlænget rejsetid. Tyske ADAC anbefaler i stedet A9, hvis man skal til Norditalien og kører på de mest belastede dage.

»De fleste danskere kører bil på ferien. Men hvad enten man kører selv hele vejen eller lejer bil på feriestedet, skal man naturligvis altid køre efter forholdene og overholde love og regler. Det kan dog ske, at man får en bøde. Og da bødetaksterne for en række forseelser i flere lande er højere, end mange måske er klar over, og myndighederne i flere lande kan opkræve bøder på stedet, kan bødeoversigten være en god hjælp,« siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.

Selv om bødetaksterne kan være ganske høje, er det muligt at få rabat på forseelserne. I Spanien er der eksempelvis hele 50 pct. rabat, hvis man betaler på stedet eller inden 20 dage. I Italien er rabatten 30 pct. ved afregning inden for fem dage, mens man i Frankrig slipper med minimumstaksterne for en række forseelser, hvis man betaler enten på stedet eller inden for 15 dage, afhængig af hvad man får bøde for.

Betaler man hele eller en del af bøden på stedet, er det dog vigtigt, at man husker at få en kvittering.