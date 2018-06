Sjælden Le Mans-racerbil kommer under hammeren

For præcis 52 år siden kunne tre Ford GT40-racerbiler passere mållinjen som nummer et, to og tre ved Le-Mans.

Dermed sikrede den amerikanske bilfabrikant sig sin første Le Mans-sejr nogensinde i det legandariske 24-timers løb i Frankrig.

Ved auktionshusets RM Sotheby's kommende bilauktion, der finder sted til august, er det muligt at købe bilen, der kom på tredjepladsen ved løbet i 1966.

Ifølge auktionshuset er racerbilen, der gik på "pension" i 1967 efter at have deltaget i tre løb udover Le Mans, vurderet til at indbringe mellem 57 og 77 mio. kr.

Det var amerikanerne Ronnie Bucknum og Dick Hutcherson, som på skift sad bag rattet i GT40-raceren, der havde nummer 5. Foto: Sotheby's/The Klemantaski Collection

Siden pensioneringen har GT40-racerbilen levet et stille liv og været en del af flere bilsamlinger.

I de senere år er den dog blevet restaureret og har i den forbindelse igen fået den samme gyldne farve, som den havde under Le Mans-løbet.

Efterladt i lade i 41 år: Nu skal Aston Martin-vrag sælges for millioner

Ifølge Alexander Weaver, der er bilspecialist hos RM Sotheby's, bliver den pågældende bil bl.a. husket for at være en af Fords biler, som formåede at slå Ferrari.

»At have en bil til salg, der har spillet en så vigtig rolle i et så berømt løb er meget vigtigt for os. Denne Ford er blevet restaureret til den stand, den kørte racerløb i, og det er vigtigt, at enhver potentiel kunde tager det med i sine overvejelser,« lyder det endvidere fra bilspecialisten i en pressemeddelelse.

Hitlers mastodont-Mercedes skal sælges på auktion

Bronzevinderen karakteriserer sig bl.a. ved at have en amerikansk syv liters V8-motor, som tilbage i 1960'erne altså satte Porsches sekscylinderede motorer til vægs.

Nedenfor kan du se et seks minutters uddrag fra Le Mans-løbet i 1966.