Masser af attitude: BMW X5 kan få grill-entusiasten til at skøve misundeligt

Hvis du troede, at grænsen for, hvor stor en kølergrill kan være, var nået, kan du godt tro om. Den nye BMW X5 flytter nemlig barren endnu en tand med sine enorme BMW-nyrer i fronten, der nok får mangen Weber-entusiast til at skæve misundeligt.

Men den nye høje bil fra BMW, der skal bide skeer med Audi Q7 og Volvo XC90, har også noget at have attituden i.

BMW X5 Produceres på fabrikken i Spartanburg, South Carolina i USA ligesom BMW X3, X4, X6 og den kommende BMW X7. Den nye Driving Assistant Professional-pakke omfatter en række sikkerhedssystemer som Emergency Stop Assistant, der bremser bilen automatisk og styrer den et sikkert sted hen, som f.eks. nødsporet, hvis føreren skulle blive passiv – måske pga. sygdom. Systemet virker ved hastigheder mellem 70 og 100 km/t. Katastrofeblinket og automatisk SOS-opkald aktiveres samtidigt.

Modellen kan nemlig fås med en stribe nyt udstyr fra bilindustriens øverste hylde, der nok skal skærpe konkurrencen. Det gælder bl.a. mulighed for luftaffjedring på såvel bag- som foraksel, firehjulsstyring, head up display med 3D-grafik og langtrækkende laserlysforlygter med adaptivt full LED-lys.

Smart bagagerum

Den nye X5 er vokset på alle ledder. Således er længden med sine 4,92 meter vokset små fire cm, mens akselafstanden på 2,96 meter er øget tilsvarende på modellen, der også er blevet højere og mere bred over skuldrene.

På den praktiske front byder X5, ligesom forgængeren, på en todelt bagklap, der giver adgang til bagagerummet på 645 liter. Her er en af nyhederne et automatisk bagagerumsdækken, der virker, når man åbner og lukker bagagerummet. Her glider dækkenet automatisk frem og tilbage, og ved tryk på en knap kan det rulles helt ned i bagagerumsgulvet og forsvinder helt.

Inden døre bliver BMW Live Cockpit Professional det nye standardinteriør, og det omfatter to 12,3-tommer berøringsskærme, som visuelt hænger sammen.

Med modellen lancerer BMW en offroadpakke, som inkluderer luftaffjedring på begge aksler og elektronisk styret differentiale. Med luftaffjedringen kan frihøjden justeres med op til otte cm.

Der kan vælges mellem forskellige køreindstillinger afhængigt af underlaget, nemlig xSand, xRocks, xGravel og xSnow.

Full LED-forlygter er standard, men kan opgraderes med laserlyset, der har en rækkevidde på hele 500 meter.

Modellen lanceres med tre forskellige motorer. Det er en benzinmotor med 340 hk og dieselmotorer med 265 hk og 400 hk.

Der foreligger endnu ikke detaljer om danske priser, udstyr eller tidspunkt for introduktion.