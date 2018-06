Nu skal bilerne selv kunne bremse for cyklister

Det bliver mere sikkert at være cyklist. Fra årsskiftet har nye biler nemlig skullet have en automatisk nødbremse, der registrerer og selv bremser bilen for cyklister, for at få de maksimale fem stjerner i sikkerhedstesten hos Euro NCAP. Det er en videreudvikling af de stadigt skærpede krav hos sikkerhedsorganisationen, der tester nye biler. Her kom nødbremsen, som registrerer andre biler, til for nogle år siden, mens en nødbremse, som også opfanger fodgængere, er tilføjet senest. Det nyeste system har flere fordele.

»Det bruger en mere avanceret radar end de tidligere og vil derfor bedre kunne opfange fare og samtidig også reagere hurtigere over for andre bilister og fodgængere,« siger Søren W. Rasmussen, som er dansk repræsentant i Euro NCAP.

Cyklister er udsatte

Han forventer, at de nye systemer vil have en klar effekt.

»Biler med automatisk nødbremse har været med til at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken, og den udvikling skal gerne fortsættes,« siger han.

Indtil videre er det forholdsvis få biler, hvor nødbremsen reagerer på cyklister. Ifølge Euro NCAP er opdagelse af cyklister vanskeligt. Sensorerne skal have en bred synsvinkel for at opdage hurtige cyklister i god tid, og det kræver komplekse algoritmer at sikre korrekt identifikation af potentielle kollisionstrusler og samtidig undgå falske aktiveringer af nødbremsen.

Nye biler skal fremover have en nødbremse, der kan registrere cyklister, som i denne Volvo XC40, hvis de skal have topkarakter i sikkerhedstest. Foto: Volvo

Volvo XC90 var en af de første biler, der kunne bremse for cyklister. Det er fire år siden, den kom på markedet. Foto: Volvo

Situationer med biler og cyklister er en af de farligste i trafikken. Derfor glæder det Dansk Cyklistforbund. at sikkerhed en bliver forbedret. Foto: Anita Graversen

Den nye Nissan Leaf er en af de få biler, der har anordningen og har netop fået fem stjerner bl.a. af samme årsag. Ellers er det standard hos bl.a. Volvo, Subaru og Toyotas seneste generation af sikkerhedssystemer, men flere vil helt sikkert hurtigt følge.

Hos Rådet for Sikker Trafik er der ros til opgraderingen hos Euro NCAP.

Skrappere sikkerhedskrav Med overgangen til 2018 blev der igen skruet op for kravene hos Euro NCAP, hvor der skal mere til for at få de eftertragtede fem stjerner. Det gælder især kravene til den automatiske nødbremse, der nu også skal kunne bremse for cyklister. Der er også øgede krav til børnenes sikkerhed ud over bilens evne til at være så skånsom så muligt, hvis fodgængere påkøres, samt sikkerhedsudstyret. Biler, der har femstjernet sikkerhed, får et fradrag i registreringsafgiften på 8.000 kr. Den første bil, som er testet efter de nye krav, er elbilen Nissan Leaf. Da der ikke er registreringsafgift på elbiler som Nissan Leaf, udløser den gode sikkerhed ikke noget fradrag her.

»Der har i mange år været fokus på at forbedre sikkerheden for bilisterne. Det er godt, at vi nu i stigende grad får systemer, som også tager hensyn til de bløde trafikanter, og som her opfanger dem og automatisk selv reagerer,« siger Jesper Sølund, der er dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik.

Han peger på, at lande som især Holland og Danmark, der er store cykellande, vil kunne få gavn af systemerne. Samtidig er der en tendens hen mod, at der kommer flere cykler på vejene. Det gælder især de ny elcykler, som kan køre hurtigt og være svære at styre for utrænede.

Mens antallet af bilister, der kører ind i andre bilister med personskade til følge, på 10 år er faldet til næsten det halve, er der sket et svagt fald i sager, hvor folk kommer til skade, når bilister kører ind i cyklisterne. Mens det i 2007 var 745 tilfælde, var det i 2016 575 af slagsen. Til sammenligning var der i 2016 i alt 596 tilfælde – altså næsten det samme antal – hvor en bil kørte mod en bil med personskade til følge, mens det skete 273 gange med en fodgænger. Det er altså mest almindeligt, at personbiler kører ind i andre personbiler, mens cyklister er den næst hyppigste part foran fodgængere, der også har haft et pænt fald.

Ulykker Biler mod cyklister 2007: 747

2008: 714

2009: 610

2010: 511

2011: 613

2012: 614

2013: 580

2014: 621

2015: 616

2016: 575 Kilde: Rådet for Sikker Trafik

»Mens mere sikre biler og fokus på fart og spirituskørsel har fået antallet af ulykker med biler ned, har vi ikke set samme tendens med cyklister, så der er rigtig god grund til at glæde sig over stjernebelønning til avancerede nødbremsesystemer, der reagerer på cyklister,« siger Jesper Sølund.

Mere sikre biler

Ved Dansk Cyklistforbund hilsner landsformand Jette Gotsche de nye krav med cyklistnødbremse velkommen.

»Det er dejligt, at man tager hensyn til cyklisternes sikkerhed. Det er den rigtige vej at gå, at man nu i højere grad tager hensyn til både cyklister og fodgængere,« siger Jette Gotsche.

Med overgangen til 2018 har Euro NCAP også skruet op for en række andre krav ud over den mere avancerede nødbremse. Søren W. Rasmussen fra FDM er ikke i tvivl om, at de stadig skrappere krav løfter overliggeren for sikkerheden.

»Euro NCAP gør en stor forskel i udviklingen af sikkerhed i nye biler. Det sker ved løbende at skærpe kravene. Heldigvis har bilproducenterne hidtil formået at følge med. De har endda måske været for hurtige til at leve op til kravene, så 7 ud af 10 biler i dag får fem Euro NCAP-stjerner. Derfor er det nu tid til at stramme kravene yderligere, så vi får endnu sikrere biler til gavn for både bilister og bløde trafikanter,« siger Søren W. Rasmussen. De næste skridt for Euro NCAP bliver nu at se på sikkerheden i biler med selvkørende funktioner.