Større biler og mere udstyr for de samme penge

Hvor danskernes favorit tidligere var en lille VW Up fra mikroklassen, har det i flere omgange været en høj Nissan Qashqai crossover med meget udstyr, der var månedens mest solgte bil herhjemme.

De seneste års lempelse af bilafgifterne har nemlig medvirket til at ændre danskernes bilforbrug, så mange er gået en klasse op og på den måde får mere bil for pengene.

Det viser en analyse, som Skatteministeriet har lavet sammen med oplysninger fra Bilstatistik.dk.

Mens 25 pct. af de nye solgte biler ved årsskiftet 2014/15 var en mikrobil, var andelen ved årsskiftet 2017/18 således nede på cirka 10 pct. Den store vinder er gruppen af høje biler, lige fra crossovere og SUV’er, der i statistikken er samlet under én hat.

Samlet set udgør gruppen af de store biler, SUV’er samt MPV’er nu 45 pct. – eller næsten hver anden. Det er 20 pct. point mere end før afgiftsnedsættelserne.

Glad skatteminister

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) glæder sig over udviklingen.

»Et af regeringens klare mål med at sænke bilafgifterne har været at gøre det billigere for danskerne at købe en god og mere trafiksikker familiebil. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at det ser ud til, at afgiftsnedsættelserne har givet danskerne mere bil for pengene. Når staten tager en lidt mindre bid, er der en lidt større bid til de danske bilkøbere,« siger Karsten Lauritzen.

Skatteministeriet har anskueliggjort udviklingen med beregninger, som viser, at f.eks. en firmaklassebil som en VW Passat over den treårige periode i gennemsnit er faldet med 71.000 kr., mens en stor familie MPV som Citroën Grand C4 Picasso er faldet med 44.000 kr.

Beholder budgettet

I gruppen af de høje biler er det bl.a. en miniklassemodel som Renault Captur og en mellemklassemodel som Nissan Qashqai, der har løftet salget, viser en specialkørsel som De Danske Bilimportører har lavet til avisen.

I samme periode er der sket mindre forskydninger inden for de andre størrelser. Bilerne i de klassiske mini- og mellemklasser er gået en smule tilbage, mens der er kommet lidt mere gang i firmabilsklassen.

Her tegner miniklassen sig for godt en fjerdedel af salget, og mellemklassen under en femtedel, mens firmabilisterne aftager lidt over hver 10. nye bil.

Hos De Danske Bilimportører kan adm. direktør Gunni Mikkelsen nikke genkendende til udviklingen med større og mere veludstyrede biler.

»I store træk har folk beholdt deres billbudget. De har så købt en større bil eller mere udstyr, og mange er gået fra en mere klassisk bilmodel til en SUV eller crossover,« siger Gunni Mikkelsen, som peger på, at flere faktorer spiller ind.

»Der er samtidig blevet mere råd til at købe de større eller bedre udstyrede biler. Folks økonomi er sund. Så det er et mere solidt bilkøb med færre lånte penge,« siger Gunni Mikkelsen.