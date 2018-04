Ny undersøgelse: Rust i bilen svækker sikkerheden markant

Brugte biler udgør en langt større sikkerhedsrisiko på vejene end hidtil antaget.

Sådan lyder det fra det svenske forsikringsselskab Folksam og forbundet Villaägarnas Riksförbund på baggrund af resultatet af en ny kollisionstest.

Kollisionstesten Der blev testet to brugte bilmodeller af årgangen 2003-2004 (Mazda) med kraftig rust og 2004-1007 (VW Golf) med moderat rust.

Testmetoden var den samme, som anvendes af Euro NCAP på nye biler.

Begge bilmodeller blev testet under frontalsammenstød og sidesammenstød, mens der også blev foretaget en stolpekollisionstest på VW Golf-modellerne.

Bilerne kørte 64 km/t under kollisionstesten

I testen har man undersøgt, hvad mængden af rust har af betydning, når man kører galt med 64 km/t - herunder hvad der sker med føreren.

»Undersøgelsen er opsigtsvækkende og har betydning for mange danske bilejere. Det er alment kendt, at stål svækkes af rust, men den nuværende viden om, hvordan rust i bilers bærende konstruktion påvirker kollisionssikkerheden, er meget begrænset, fordi kollisionstests normalt kun bliver foretaget på helt nye biler,« udtaler Erik Rasmussen, direktør for Dansk Bilbrancheråd, i en pressemeddelelse.

Det er således første gang, at forsikringsselskabet og forbundet har gennemført en kollisionstest på brugte biler.

Konklusionen på testen er, at rustangreb i bilens skelet påvirker personsikkerheden markant. Dermed kan mange danskere potentielt køre rundt i usikre, brugte biler uden at vide det.

I testen har man kigget nærmere på to nye og to brugte bilmodeller. Blandt de brugte biler havde den ene moderat rust, mens den anden havde kraftig rust.

Biler med rust kan altså krølle mere sammen, end når de bliver testet fra ny, og det øger risikoen for skader og kan i sidste ende være livsfarligt. Anders Ydenius, trafiksikkerhedsforsker hos Folksam Biler med rust kan altså krølle mere sammen, end når de bliver testet fra ny, og det øger risikoen for skader og kan i sidste ende være livsfarligt.

»Den bilmodel, som havde mest omfattende rustskader på de energioptagende dele, mistede en stjerne i Euro NCAP-sikkerhedsvurderingen. Det er meget og svarer faktisk til 20 procents øget risiko for død eller alvorlig tilskadekomst. Det forklarer, hvorfor rust forringer kollisionsbeskyttelsen i så høj grad, at bilen mister en stjerne,« forklarer Anders Ydenius, trafiksikkerhedsforsker hos Folksam, og fortsætter:

»Rustskaderne gør de bærende konstruktioner i bilen så porøse, at energioptagende strukturer risikerer at ændre form helt ukontrolleret. Biler med rust kan altså krølle mere sammen, end når de bliver testet fra ny, og det øger risikoen for skader og kan i sidste ende være livsfarligt.«

De fire testbiler havde alle kørt ude i trafikken inden undersøgelsen og var alle sluppet igennem et normalt obligatorisk bilsyn uden at få så meget som en eneste anmærkning.

Det er der ifølge teknisk chef hos Dinitrol, Mogens Vestergaard, dog formentlig en god forklaring på.

»Bilsyn skal sikre, at køretøjet fungerer, som det skal og hverken er til fare for fører eller andre trafikanter. Men i lyset af Folksam og Villaägarnas undersøgelse og med tanke for, hvor mange brugte biler, der kører rundt på de danske veje, er det skræmmende, at det ikke er en del af værkstedernes rutine at tjekke for rust på de bærende konstruktioner. Det giver mange danske bilejere en falsk tryghed,« udtaler han i pressemeddelelsen.

Resultatet af kollisionstesten kan ses i videoen nedenfor.