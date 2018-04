Mellemklassen knopskyder: Ny billigmodel var den største overraskelse

Hvis du synes, at udvalget af nye bilmodeller er stort, kan du godt forberede dig på yderligere udfordringer, der kommer fortsat flere bilmodeller at vælge imellem.

Det er nemlig ikke kun premium-mærker som Audi, BMW og Mercedes, der sprøjter nye modelvarianter ud i alle afskygninger. Trenden breder sig nu for alvor til mainstream-mærkerne og de mindre klasser.

Det er især i mellemklassen, vi vil se udviklingen, der allerede er sat i gang med de mange nye crossover-modeller, hvor Nissan Qashqai var firstmover, men nu breder sig til langt flere karosserivarianter. Det fortæller branchebladet Automotive News.

De 10 mest solgte i klassen i Europa 1. VW Golf 462.855

2. Skoda Octavia 232.566

3. Opel Astra 218.632

4. Ford Focus 215.207

5. Renault Megane 169.132

6. Peugeot 308 158.751

7. Seat Leon 146.988

8. Fiat Tipo 127.415

9. Toyota Auris 114.415

10. VW Golf Sportsvan 82.273 Kilde: Jato Dynamics

Den traditionelle mellemklasse er den næstmest populære bilklasse i Europa med miniklassen som nummer 1, men crossovere og SUV’erne sætter virkelig tommelskruerne på.

Højere biler

I et forsøg på at imødegå denne tendens har det bl.a. givetudslag i modeller som den nye Hyundai i30 Fastback, der er en slags femdørs hatchback med coupé-lignende afslutning, mens den kommende næste generation af koncernfætteren Kia Ceed også får en lignende variant.

Hos Ford kommer den nye Focus, der er en af de største bilnyheder i år, som en høj Active-variant i stil med den, der også lanceres i den nye Fiesta. Det er ikke en selvstændig crossover-model, men en Focus med større frihøjde.

Hos Seat arbejder man med samme filosofi, når den næste Leon kommer på markedet inden for et par år. Mens VW med T-Roc og Skoda med Karoq fylder hjørner af crossover-segmentet ud, vil Seat gerne have en model midtimellem, lidt a la Focus Active.

På europæisk plan var mellemklassen i 2017 domineret af VW Golf med 463.000 biler fulgt af bl.a. Skoda Octavia, Opel Astra, Ford Focus, Renault Megane, Peugeot 308, Seat Leon, Fiat Tipo og Toyota Auris. Her var overraskelsen den nye billigbil Fiat Tipo, som med 127.000 biler røg direkte ind på top-10-listen over de mest solgte biler i Europa. Det var dog med hele 56.000 i hjemlandet, Italien. I Danmark har modellen kun solgt beskedent.

Den nye Ford Focus Active kommer i forbindelse med lanceringen af en helt ny model. Foto: Ford