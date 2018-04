Voldsomt salg af plug-in-hybrider giver lange ventetider

Danskerne er hurtige til at spotte et godt tilbud.

Det afspejler sig i salget af plug-in-hybrider, der kan lades op i stikkontakten og på papiret køre 30-60 km på ren strøm. Det er nemlig steget markant, efter at afgifterne blev omlagt sidste efterår, hvor mange modeller faldt 50.000- 60.000 kr.

Således blev der i første kvartal af 2018 solgt 850 plug-in-hybrider, mens salget i løbet af hele 2017 var på 651 biler. Og selv om tallene er forholdsvis små, er tendensen klar.

Det er ikke alene udsigten til delvist at kunne køre på strøm eller på papiret god brændstoføkonomi, som trækker. Netop de lave priser gør i mange tilfælde plug-in-hybriderne til et rigtig godt tilbud.

Plug-in-hybrider 1. kvartal 2018 1. Kia Niro PHEV - 317

2. VW Golf GTE - 263

3. Kia Optima PHEV - 78

4. Volvo XC60 T8 Twin Engine - 63

5. VW Passat GTE - 41

6. Mercedes GLC 350 e - 28

7. Volvo V90 T8 Twin Engine - 13

8. Volvo XC90 T8 Twin Engine - 9

9. BMW 225 XE - 7

10. BMW 330E - 5 Kilde: De Danske Bilimportører En plug-in hybrid har et større batteri end en almindelig hybrid, og den kan lades op i stikkontakten. Derfor kaldes den også en opladningshybrid.

Således koster Kia Niro PHEV fra 269.000 kr. for den billigste variant, mens en Mercedes GLC 350e med en benzinmotor på 211 hk og en elmotor på 116 hk til 626.000 kr. er 73.000 kr. billigere end den tilsvarende version, der udelukkende har benzinmotoren. VW Golf GTE faldt 70.000 kr. til 305.000 kr. men steg dog efterfølgende hurtigt til 320.000 kr.

Kia, VW, Volvo og Mercedes står indtil videre for broderparten af salget, Interesserede må dog væbne sig med tålmodighed, således er VW Golf GTE udsolgt for i år, mens Volvo XC60 T8 Twin Engine slet ikke kan bestilles p.t. Søstermodellen VW Passat GTE kan til gengæld leveres inden for tre måneder. Ventetiderne er stigende på en række modeller. Således er leveringstiden tre-seks måneder på en Kia Niro PHEV, mens Kia Optima PHEV kan leveres inden for et par uger. Specielle Optima-modeller kan dog have leveringstid på fem måneder.

Gode tilbud

Lene Mejdahl Iversen, der er PR-koordinator hos Kia, ser flere årsager til, at Niro nu har succes.

»De, som køber modellen, er måske i forvejen på udkig efter en bil med en alternativ drivlinje, og nu hvor prisen er faldet, så plug-in-hybriden ikke er dyrere end en almindelig hybrid, kan den være et oplagt valg,« siger hun.

Samtidig må Niro PHEV have anhængertræk med 1.300 kg på krogen. Det kræver dog, at man bestiller en forberedelse dertil, som alene koster 4.000 kr.

Hos Volkswagen oplever kommunikationsmedarbejder Thomas Hjortshøj også, at opmærksomheden er stor.

»Der har været en overvældende interesse for Golf GTE hos forhandlerne. Det er en bil, som både giver motorkraft og udstyr for pengene. Den giver samtidig muligheden, hvis man vil køre miljøvenligt og vil prøve, hvordan det er at køre elbil, og samtidig er der også kunder, som er meget fascinerede af teknologien,« siger han.

Opladningshybrid og GTI-fornemmelse i én og samme bil VW Golf GTE er som plug-in hybrid faldet kraftigt i pris med de nye afgifter og interessant for dem, der vil flirte med elbilfornemmelse og GTI på samme tid.

VW-fabrikken oplever især interesse for Golf GTE fra kunder i Norge, Holland og Danmark. Leverancerne er dog begrænsede, i takt med at fabrikken er ved at omstille sig til den nye Golf VIII, der kommer til næste forår. Golf GTE-modellen i denne generation, som får den nye 1,5 liter benzinmotor og længere rækkevidde på batteridrift, følger dog senere.

Flere modeller på vej

Sideløbende kommer der snart nyheder som Toyota Prius Plug-in hybrid, der koster fra 330.000 kr., mens Hyundai Ioniq Plug-in-hybrid med en pris fra 260.000 kr. er Danmarks billigste af slagsen. De skal nok være med til at gøre markedet fortsat spændende.

Der er også kommet lidt mere gang i salget af elbiler, som i første kvartal var på 168 biler mod 46 i samme periode i fjor. Det er dog kun en skygge af det store salg i 2015, umiddelbart før afgifterne blev hævet. Hos De Danske Bilimportører hilser Gunni Mikkelsen, som er direktør, stigningen i salget velkommen.

Danmarks billigste opladningshybrid er et regulært hit Vi tester det første folkelige bud på en hverdagsbil, der kan køre pænt langt på ren el.

»Det er bestemt en positiv udvikling, men ikke desto mindre er det jo fortsat meget få biler sammenlignet med de konventionelle af slagsen. For at sikre en fortsat udbredelse af de mere miljøvenlige biler er det vigtigt, at markedsvilkårene forbliver stabile, for der kommer hele tiden nye modeller på markedet,« siger Gunni Mikkelsen.