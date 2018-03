Toyota klar med Prius som plug-in hybrid

Den kileformede Toyota Prius er nu også klar som plug-in hybrid, du kan oplade i stikkontakten og køre en strækning på ren el, før benzinmotoren tager over.

En normal hybridbil som Prius kan kun køre to-tre km, før benzinmotoren tager over.

Her melder Toyota ud med en teoretisk værdi på 63 km på Prius plug-in. Det placerer Prius i den bedre ende blandt den håndfuld af opladelige hybrider, der er kommet på markedet, og som har fået vind i sejlene, siden afgifterne blev sænket sidste efterår.

Foto: Toyota

Her er modeller som Kia Niro Plug-in hybrid og VW Golf GTE kommet godt fra land, og med en pris fra 329.990 kr. plus lev. placerer Toyota sig lunt i feltet. Her starter Kia Niro som den billigste fra godt 264.999 kr., mens Golf GTE kan fås fra 322.675 kr.

Der er dog forskel på udstyret, og da Prius plug-in hybrid er ret velbestykket med standardudstyr, som bl.a. omfatter multimedieanlæg med navigation, head up display, LED-matrix-forlygter og sikkerhedspakke med adaptiv fartpilot, vejskilteassistent og nødbremse med persongenkendelse, kræver det en nærmere sammenligning.

Varmepumpe til kabinen

Toyota fremhæver også, at modellen har to elmotorer frem for en, hvilket skulle give en kraftigere acceleration.

Mere relevant er det dog, at bilens klimaanlæg drives af en varmepumpe. Det er noget, som har betydning på vore breddegrader, hvor temperaturen en stor del af året ligger omkring fem grader. Den største udfordring for plug-in hybrider er nemlig, at kulden betyder, at rækkevidden på ren el svinder ind, eller at benzinmotoren går i gang for at producere strøm til varmeanlægget.

Foto: Toyota

Smart eller tudegrim? Ny koreansk crossover deler vandene Hyundai går benhårdt efter at skille sig ud fra konkurrenterne i klassen for de små crossovere, og det må man sige, de gør med den nye Kona. Desværre er selve bilen et ganske gennemsnitligt produkt.

I Prius kan kabinen ifølge importøren varmes op fra temperaturer ned til minus 10 grader, uden at det går ud over rækkevidden, ligesom den kan køles ned uden benzinmotorens hjælp. I modellerne fra Kia springer motoren nemlig i gang for at producere el til kabinevarmeren.

Prius plug-in kan også sættes til opvarmning før turen, hvor batteriernes celler kan varmes op til driftstemperatur ved helt ned til minus 20 grader. Når strømmen er brugt, er det en 1,8 liters benzinmotor på 122 hk, som tager over.

Foto: Toyota

Plug-in hybriden kan oplades derhjemme eller ved offentlige ladestandere. Det kan klares på to til tre timer.

Solceller

Man kan dog også tilkøbe et panel med solceller på taget, hvilket ifølge Toyota skulle kunne give strøm til 1.000 km ekstra kørsel om året. Det er dog uklart under hvilke forhold.

Foto: Toyota

Merprisen for en model med solceller er 20.000 kr. Den vil dog være uden head up display og en række andre udstyrsdetaljer fra de andre modeller.

Den nye plug-in hybrid lander herhjemme lige før sommerferien.