Det er ikke mange år siden, vi sammenlignede størrelsen af fronten på nye Audi-modeller med en Webergrill.

Den reference virker pludselig gammeldags, når man ser de første billeder af den nye VW Touareg, hvor fronten nærmest er én stor kølergrill.

Bag den markante attitude gemmer der sig dog en højteknologisk SUV, hvor en række nye, banebrydende teknologier i VW-koncernen debuterer. Tag bare det nye cockpit.

Foto: Volkswagen

Her smelter det digitale instrumenthus på 12 tommer sammen med en stor central 15 tommer skærm og skaber en digital informations-, kommunikations- og infotainmentenhed, hvor det meste styres på skærmen. Det kan f.eks. være det firezonede klimaanlæg eller sædevarme, -luft eller -massage. Den gode gamle radioknap er dog stadig manuel.

Længere og bredere

Den i forvejen store bil på 4,8 meter er blevet et par cm bredere og længere. Det resulterer bl.a. i, at bagagerummet er vokset fra 697 liter til anseelige 810 liter. Her kan bagagen nu skærmes med et bagagerumsdækken, som er elektrisk. I den praktiske afdeling er det også et plus, at bagsæderyglænets hældning kan justeres med op til 21 grader, og hele bagsædet kan forskydes i længderetning med op til 16 cm. Det er noget, som øger bagsædepassagerernes benplads eller bagagerummets størrelse.

Foto: Volkswagen

Samtidig lanceres en række nye sikkerhedssystemer. Det gælder en funktion, der kan spotte mennesker og dyr i mørke ved hjælp af infrarødt kamera, og en anden, som kan køre uden om vejarbejde ved at kombinere et semiautomatisk styretøj med vognbaneassistent, speeder og bremse ved op til 60 km/t.

Modellen kommer i første omgang med turboladede V6-motorer. Det drejer sig om to 3,0-liters V6 TDI-dieselmotorer på 231 hk og 286 hk samt en 3,0 liters benzinmotor på 340 hk. I 2019 følger en 4,0 liters V8 TDI med 421 hk og et bjørnemoment på 900 Nm.

Foto: Volkswagen

En plug-in hybrid med en systemydelse på 321 hk lanceres i Kina. Men det uvist, om den kommer til Danmark.

Fabrikken har endnu ikke meldt ud om de mindre varianter for modellen, der lander herhjemme til sommer.