Porsches elbil går i højden: Mission E Cross Turismo

En helt naturlig udvikling. Sådan er der sikkert flere, som vil beskrive, at Porsche nu viser konceptet for en høj udgave af den sportslige elektriske Mission E -model, som lanceres i 2019. Den nye crossover-udgave, der har elementer fra såvel det koncept for Mission E, som Porsche viste i 2015, Porsche 911 og Panamera Sport Turismo, er også pænt sportsligt sat op.

De to permanent aktive synkronmotorer leverer således en systemydelse på 600 hk, som accelererer Mission E Cross Turismo fra 0-100 km/t. på under 3,5 sek. og til 200 km/t. på under 12 sek.

Porsche fremhæver, at man i den næsten fem meter lange bil kan foretage flere accelerationer umiddelbart efter hinanden, uden at det går ud over ydelsen, mens en række elektroniske systemer sikrer vejgreb. Det gælder blandt andet den adaptive luftaffjedring og firehjulsstyring, mens Porsches Dynamic Chassis Control reducerer sidesvingninger, når man kører på ujævnt eller bølget underlag. Det kan godt blive relevant i Mission E Cross Turismo, der med luftaffjedringen kan hæve frihøjden med fem cm og på den måde med sit firehjulstræk kravle bedre gennem uvejsomt terræn.

Instrumenterne omfatter et head up display med tre store ure, der vil kunne styres med øjenbevægelser.

Rækkevidden er rimelige 500 km, som dog vel at mærke er efter den gamle NEDC-skala, hvilket svarer til noget mindre efter den nye WLTP-skala, som er den kommende standard. Bilens litium-batteri kan til gengæld lades op til 400 km kørsel på bare 15 min. med en hurtiglader.

Ifølge udenlandsk presse kan Mission E Cross Turismo være i produktion i 2021.