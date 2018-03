Ny dansk superbil får 1177 hk

Danmark kan også være med på bølgen af ekstreme biler, som ruller over verden i disse år. Zenvo fra Præstø er nemlig klar med hyperbil-firmaets tredje model, som er vist på den store biludstilling i Geneve. Det er TSR-S modellen, der skal danne bro mellem gadebilen, TS1 GT, og den rendyrkede racer, TSR.

Kraftressourcerne er nærmest enorme i den nye model, hvor den 5,8 liters V8-motor med to superchargere kan levere op til 1177 hk – mod 1102 hk i de andre Zenvo-modeller - og yder over 1100 Nm i drejningsmoment. Det rækker til en topfart, der er elektronisk begrænset til 325 km/t., mens 0-100 km/t. klares på 2,8 sek. og 0-200 km/t på 6,8 sek.

TSR-S er en letkørt gadebil, der kan sættes op til brutalitet og direkte respons som en rendyrket racerbil, lyder det fra Zenvo.

”Det er en bil, som er både sexet og et brutalt uhyre,” fortæller Peter Van Rooy, som er marketingdirektør hos Zenvo. Han ser nye muligheder i bilen, som både har større anvendelighed end de andre modeller hos Zenvo og indeholder en række avancerede løsninger.

Innovativ

En af hjørnestenene i bilens køreegenskaber bliver en hækvinge med to aksler, som kan rotere i forhold til bilens længderetning, og på den måde give bedre downforce både ved lige ud kørsel og i sving, hvor der er bedre indre dækgreb og kurvestabilitet. Faktisk bliver downforcen tre gange bedre end i TS1 GT. Men også en gearkasse, der fungerer som almindeligt automatgear med skiftepaddeles ved normal-kørsel, er usædvanlig. Den kan sættes op til en superhurtig manuel gearkasse i racemode. Her afhænger skiftehastigheden af, hvor hurtige armbevægelser, føreren har.

”Det her er en model, som viser, hvad vi er i stand til, innovativt og er med til at flytte grænser for hyperbilerne,” siger Peter Van Rooy.

Markedet for biler, der bruges til både hverdagskørsel og på baner, er stort.

”Der er mange ejere af super- og hyperbiler, der gerne vil kunne bruge bilerne til hverdag, og så kunne mødes til trackdays og sammenligne bilerne. De kører ikke nødvendigvis race, men vil gerne se på hinandens biler, siger han.

Bilen kan sættes op i de tre indstillinger; Minimum, hvor den yder 700 hk, IQ og maksimum, hvor den altså leverer 1.177 hk. I IQ-indstillingen kan sportsvognen indstilles mere individuelt, bl.a. så der leveres maksimum-kræfter til baghjulene, når der er mulighed for det.

Minimalistisk

Helt i den ægte racerånd er vægten holdt nede på et minimum med ultralette materialer i bilen, der vejer 1.495 kg. Det gælder også i den minimalistisk indrettede kabine, hvor der hverken er aircondition, radio eller airbags. Men det kan dog bestilles uden merpris, lige som Zenvo’en kan skræddersys og på den måde gøres helt personlig. Bilen har full LED-forlygter som standard.

Modellen bliver i alle tilfælde en sjælden fugl, da Zenvo over en kam kun producerer fem til syv biler om året. Den nye TSR-S-model koster fra 1,4 mio. euro – eller 10,4 mio. kr. - uden danske afgifter.