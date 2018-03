Jaguar er klar med lækker Tesla-konkurrent: Her er de danske priser

Den er fuld af overraskelser, den nye elektriske Jaguar I-Pace som netop er vist for verdenspressen og på mange måder giver en forsmag på de muligheder, som ligger i de elektriske biler, hvor teknologien vil vende op og ned på, hvad vi ellers normalt forbinder med en bil.

Den nye model, som størrelsesmæssigt læner sig op af suv’en Jaguar F-Pace, men opleves som en meget rummelig og højbenet hatchback med ministerplads på bagsædet, byder nemlig på række kvaliteter, som man ikke tidligere kunne samle i én bil. Tag bare en elmotor på 400 hk, der leverer et moment på hele 700 Nm, og har en rækkevidde, som er 480 km efter den nye mere præcise WLTP-norm, eller hvad der svarer til 540 km efter den gamle NEDC-norm. Det hele pakket ind i et karrosseri, der med sine korte udhæng foran, bløde former med klare DNA-hint til resten af Jaguars-biler, er nærmest gadget-lækker og giver samme wauw-effekt, som da vi så den første Tesla Model S.

Flere strenge at spille på

Den danske importør rammer med en pris på 740.880 kr., som bestemt ikke er afskrækkende, og importøren spiller også ud med priser på erhvervsleasing, der starter fra en beskatningsmæssig værdi på 605.999 kr., mens private kan lease bilen med en førstegangsydelse på bekostelige 59.9995 kr. og en månedlig ydelse på 8.795 kr.

Der er udsigt til, at afgiften på elbiler får et yderligere nøk op fra årsskiftet til 2019. Men importøren garanterer, at biler, som bestilles i 2018 leveres til den nuværende afgift. På det store norske marked er forventningerne at sælge 2.500 biler. Michael Lund vil dog ikke sige noget om danske salgsmål for modellen, der lander herhjemme til senere på året.

Den nye model, som er resultatet af den sidste afpudsning af den konceptbil, der blev vist for et år siden, blev præsenteret ved to parallelle arrangementer i østrigske Graz, hvor bilerne bygges, og fra Oslo, som er det ubetinget største marked for elbiler.

Interiøret er med sine berøringsskærme og haptiske kontakter med feedback det mest cool og gennemført futuriske på markedet. Foto: Jaguar

Vi var tæt på bilen, som blev vist i en ekstra luksuriøs first edition. Her imponerer især kabinens Touch Duo pro-systemet, der har flere berøringsskærme og hvor der er integreret de nyeste såkaldte haptiske konkakter, som kan give respons til føreren.

Med en akselafstand på 2,99 meter og ingen generende kardantunnel er der enorm plads agterude, hvor benpladsen er på 89 cm, mens der er et stort opbevaringsrum på 10,5 liter. Bagagerummet er med sine 656 liter rigtig pænt.

Jaguar lover, at bilen, som klarer 0-100 km/t. på 4,8 sek. kommer til at køre sportsligt og helt er i mærkets ånd. Det skal en aluminiumsopbygning med batterierne anbragt centralt mellem akslerne sikre. Den er udstyret med Jaguars avancerede dobbelt wishbone-konstruktion for og Integral Link-konstruktion bag – og kan bestykkes med luftaffjedring, som er ekstraudstyr og adaptive støddæmpere. Placeringen af batteriet giver mulighed for perfekt 50:50 vægtfordeling og et tyngdepunkt, der er godt 130 mm lavere end i Jaguar F-Pace.

Klassisk Jaguar genopstår

På den praktiske front kan batterierne hurtigoplades op til 80 pct. på 40 minutter med en lader på 100 kW, som dog stadig kun findes ved ladestationer. Hjemme kan det gøres på 8 -16 timer. Batteriet har en garanti på otte år eller 160.000 km.

Mange funktioner

Bilen kan også snakke med. I-Pace indeholder en intelligent funktion, som kan registrere spørgsmål, så man tale til bilen og f.eks. spørge om, hvor meget strøm, der er tilbage eller om der er nok til at køre på arbejde. Bilen lærer også førerens vaner, og kan gøre vrøvl, hvis man går ombord og for har glemt sin mobiltelefon på køkkenbordet.

Med i et køb får man en Clever ladeboks inkl. installation med i hatten. Og for et fast beløb på 599 kr. om måneden kan ejeren oplade og køre ligeså meget denne vil. De 599 kr. dækker både strømforbrug hjemme og på samtlige af Clevers 1.500 ladepunkter i Danmark, Sverige og i Nordtyskland, ned til og med Hamborg, samt Norge fra efteråret 2018.

Den store bagklap dækker over en bagagerum på 656 liter. Foto: Jaguar

En oplagt konkurrent er Tesla Model S. Men ifølge Michael Lund, som er Country Director går man herfra lige så meget efter alle premiumbiler.

»Jeg ser ikke Tesla som den største konkurrent, men ser derimod stort potentiale i det store antal premium biler som sælges. Vi har valgt at distancere os fra Tesla ved at tænke bredt og henvende os til alle de salgskanaler som vi gør med vores andre modeller. Det kommer til at gøre forskellen,« siger Michael Lund.