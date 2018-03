Strømlinet nytænkning af en SUV

Ranger Rover Velar R-Dynamic SE 3,0 AWD 380 hk Pris: 1.548.880 kr. plus lev. plus ekstraudstyr cirka170.000 kr. Starter fra 929.000 kr. Beskatningsværdi: 1.179.650 kr. Grøn ejerafgift: 4.010 kr. halvårligt CO2 per km: 214 g Brændstofforbrug: 9,4 km/ l (EU-norm) Motor: Sekscylindret benzinmotor på 3,0 liter Effekt: 380 hk Ydelse: 450 Nm/omdr. Topfart: 250 km/t. 0-100: 5,7 sek. L/B/H: 480/215/167 cm

Tænk ud af boksen.

Sådan lød mantraet på ethvert managementkursus for ganske få år siden. Den læresætning har chefdesigner Gerry McGovern og staben af ingeniører hos Jaguar Land Rover taget alvorligt og nærmest genopfundet SUV’en – godt hjulpet af modestrømninger, der peger hen mod høje biler, samt med massive investeringer fra moderselskabet, Tata, i ryggen. Det har resulteret i biler som den elegante Range Rover Evoque, der endda er kommet i en cabriolet-udgave, den sportslige Jaguar F-Pace og nu altså den pompøse og elegante Velar.

Det er en bil, som med sine vindglatte linjer, integrerede dørhåndtag, der springer ud som på en Tesla Model S, og store 19 eller 20 tommer hjul – som kan opgraderes til 22 tommer – ligner en blanding af en konceptbil og forhøjet, enorm luksuriøs stationcar.

I hvert fald er det ikke en bil, vi umiddelbart føler behov for at tage en tur i terrænet i, da vi sætter os ind bag rattet i ugens testbil, en Velar R-Dynamic SE 3,0 AWD 380 hk med den 3,0 liters V6-motor på 380 hk. til 1.548.900 kr. plus ekstraudstyr for 170.000 kr., og nyder udsigten til det beklædte instrumentbord i sart hvidt læder, hvor to markante 10 tommer HD-berøringsskærme troner. Den luksuriøse kabine indbyder nemlig mere til en tur i Det Kongelige Teater.

Mange systemer

Men tag ikke fejl; med den luftaffjedrede undervogn sat i højeste indstilling og fingrene på terrænsystemer som Terrain Response 2, Hill Descent Control, Low Traction launch og Wade Sensing, der fortæller om vadedybde, tygger den firehjulstrukne Velar sig igennem det meste.

Linjerne på Velar er elegante. Læg mærke til dørhåndtagene, der er integrerede i karrosseriet og popper ud, når du skal åbne bilen.

Det er for øvrigt en model, der kan fås fra 929.000 kr. for den billigste model med en 180 hk dieselmotor og starter fra en beskatningsmæssig værdi på 761.000 kr.

Det er en SUV, som signalerer langt mere storby end godsejerstil. Udgangspunktet er F-Pace, men med sine 4,8 meter i længden er der tale om en bil, der altså stadig fylder godt i landskabet.

Mens en Range Rover og Range Rover Sport på hver deres måde har en nærmest færgeagtigt tilgang til vejene, er du her ikke alene tættere på asfalten, men har faktisk en bil, som med de adaptive støddæmpere sat i Sport giver en fin føling med asfalten og stadig er langt mere komfortabel end den mindre og mere atletiske Jaguar F-Pace.

Den store 3,0 liters V6-motor med 380 hk passer godt til bilen og giver det nødvendige kraftoverskud, mens den ottetrins ZDF-gearkasse skifter meget gelinde.

Momentet på 450 Nm leveres hele vejen op, mens den trykladede motor giver en omgående speederrespons med en herlig snerren. Den er mere direkte, end den 300 hk diesel med 700 Nm typisk vil være, og gør Velar nærmest flyvende. Et forbrug, som på papiret hedder 9,4 km/l, betyder, at du på forhånd har taget et klart valg med en bil af denne kaliber.

I forhold til den hårdt affjedrede F-Pace glattes ujævnhederne her mere elegant ud, som var den en engelsk butler i færd med at stryge skjorter, og på den måde meget godt matcher bilens attitude.

Storskærme spiller godt

Gearet styres med den ubådsperiskoplignende betjening, vi har omtalt tidligere. Og som fungerer rimeligt i det daglige, undtagen hvis du skal parallelparkere, hvor det virker akavet at skulle dreje så mange gange.

Interiøret med de to skærme kan virke som en gimmick. Men det fungerer i det daglige, hvor det virker pædagogisk rigtigt, hvor du detaljeret kan sætte funktionerne op. Den øverste skærm styrer navigation, infotainment og udendørs kameraer ved offroadkørsel. Mens den nederste klarer klimanlægget og Land Rovers avancerede Terrain Response-systemer. Vi har dog udfordringer med over skærmen at få elbagrude og varmen i ventilationsanlægget til at fungere rigtigt. Men der er heldigvis et par rigtige menneske-drejeknapper, så du med et hurtigt tvist kan indstille blæser, temperatur og lydstyrke. Med gedigne sæder, som her i læder og mulighed for stof fra danske Kvadrat, som skal give samme kvalitetsfornemmelse som læderet, er der lagt op til en oplevelse, som skal hæve sig over premium-gennemsnittet.

Det er også tilfældet bag rattet i Velar. Her byder rattet på en række kontrolfunktioner herunder også på mulighed for også at styre sikkerhedssystemerne. På den front spiller Velar desuden ud med nødbremse og en række af de mest gænske sikkerhedssystemer, R Dynamic-modellen har ydermere high speed adaptiv fartpilot og køasssistent, der kan bremse bilen helt ned, men ellers ingen delvist selvkørende funktioner. På bagsædet er der fint med plads, mens bagagerummet med sine 673 liter er rimeligt. Velar kan også klare pæne 2.500 kg på krogen, mens Tow Assist hjælper med at bakke.

Det meste af betjeningen er samlet på de to HD-berøringsskærme på 10 tommer. Det fungerer præcist og virker intuitivt rigtigt. Men heldigvis er der også rigtige drejeknapper til styring af varme, blæser og radiolyd.

Specialiteter

Til gengæld er basisudstyr som full LED-forlygter og digital instrumentering i basis-versionen med til at trække op. Mens du i R Dynamic SE bl.a. får matrix LED-forlygter med ultra præcis lysregulering, 22 tommer fælge med diamand-finish og 20-vejs indstillige forsæder. Dynamic byder også på en mere sportslig front med sort kølergrill og blanke detaljer i interiør, der meget godt matcher stilen i bilen. Og så er der lige luftaffjedringen, der er standard på alle de sekscylindrede versioner. Det betyder, du kan ændre frihøjden på 25cm med plus eller minus fem cm og klare en vadedybde på 65 cm.

Helt i mærkets ånd med små praktiske overraskelser kan bagenden sænkes, når du åbner bagklappen, og bilen nærmest sætter sig på hug og letter adgangen.

På den praktiske front er der også masser af aflægge- og opbevaringsrum i kabinen. Så bilen er til for at blive brugt og ej kun til pynt.

På bundlinjen står en bil, som er svær at sætte i bås og appellerer til dem, der gerne vil spille på flere strenge. Det er nemlig uvist, hvor mange Velar-ejere der kan nænne at smide bilen ud i højt mudder. Men alene tanken om, at den kan, er også med til at sælge billetter.