Flere skærme og nye motorer: Peugeot brøler igen i firmaklassen

Firmafolket køber langt mere biler med følelserne. De signaler har Peugeot nærlæst og genopfinder nu den store 508-model, der kom på banen i sidste aftapning i 2011, men som herhjemme har været nærmest usynlig de sidste par år. Det er sket, i takt med at VW Passat sammen med premium-modellerne Audi 4, Mercedes C-Klasse og BMW 3-serie nærmest har ryddet bordet.

Den nyeste 508-generation, som vises på det kommende motorshow i Genève og lander herhjemme til september, skal gøre op med den dominans. Modellen lanceres som en femdørs såkaldt fastback coupé med stor bagklap, og så er den en smule kortere end i dag.

Peugeot 508 Motorprogrammet i den nye 508 består af en ny 1,6 benzin med enten 180 eller 225 hk, en 1,5-turbodiesel med 130 hk samt en topudgave, 2,0 diesel med 180 hk.

Alle udgaver fås med ottetrins automatgear.

Den nye 508 fås med masser af avanceret teknologi.

Som den første i klassen kan 508 tilvælges med night vision. Det bruger infrarødt kamera og opdager levende væsner foran bilen om natten eller ved dårligt sigte. Det virker op til 200-250 meter uden for forlygternes lys og viser omridset af det infrarøde billede i det digitale display.

Den nye 508 byder på detaljer som fordøre med rammeløse vinduer som i en klassisk sportslig model og effektive full LED-forlygter som standardudstyr. Den får også nyeste generation automatisk nødbremse, der kan opdage fodgængere eller cyklister med hastigheder på op til 140 km/t.

Flere skærme

Inden døre er der dømt samme fuldfede finish og lyddæmpede fremfærd, som vi oplever i 3008 og 5008, med pil op. Instrumenteringen i mærkets i-Cockpit består her af en 12,3 tommers central skærm i instrumenthuset, som suppleres af en HD-berøringsskærm, der er otte tommer i startmodellen, og 10 tommer fra Allure-niveauet. Som noget nyt byder Peugeot på en Emplify-funktion, der kan tilkøbes, og hvor chaufføren kan vælge mellem ”boost” eller ”relax”, som omfatter lyssætning i kabinen og farven på skærmen, særlige musikindstillinger, massage og valg af køreindstillinger, der kan veksle mellem eco, sport og normal samt justering af de elektronisk styrede støddæmpere.

Førersædet – og passagersæderne fra Allure Business-niveau – er nu blåstemplet med AGR-mærkningen (Aktion for Gesunder Rücken), der belønner ergonomi samt indstillingsmuligheder som længde, rygposition og lændestøtte. Sæderne er en sidegevinst, som PSA fik med ved købet af Opel.

Der er pænt med opbevaringsplads indendørs med en række rum på i alt 32 liter, mens fire USB-udgange sørger for strøm til iPads med videre. Bagagerummet på 487 liter er ikke overvældende, men alligevel på niveau med Opel Insignia Grand Sport. Vi ser dog måske allerede senere på året en storladen stationcar. Bagklappen er til gengæld elektrisk.

Interiøret bliver med Peugeots i-Cockpit, der har digital instrumentering. En række funktioner styres med klaverlignende kontakter.

Franskmændene gearer op på sikkerhedsfronten og er nu klar med en række systemer, som skal give de ellers innovative tyskere baghjul. Det gælder et nattesynssystem, som med et infrarødt kamera kan opfange levende væsener om natten eller ved dårligt sigte. Systemet virker i en afstand på 200-250 meter uden for forlygternes lys og viser det infrarøde billede i det digitale display i førerens synsfelt. Ved kørsel i byen har 508 den nyeste generation af mærkets parkeringsassistent med ”flank guard”, der advarer, hvis der kommer trafik, når man er ved at åbne sidedørene.

Postmand Per-bilen lever videre

Nye motorer

Viften af motorer omfatter to nye 1,6 liters benzinmotorer på 180 hk og 225 hk, mens dieselvarianterne består af en 1,5 liter motor på 130 hk samt en 2,0 liters Blue HDI med motorer på 160 hk og 180 hk. Alle, undtagen den 130 hk, har PSA’s nye ottetrins automatgearkasse. Benzinudgaverne og GT-versionen har også undervogn med elektronisk dæmpning som standard samt særlige indstillinger for kørekomfort. I efteråret 2019 følger en plug-in hybrid med benzinmotor.