Postmand Per-bilen lever videre

Den er stadig lige så praktisk, som den er kantet, men linjerne er glattet mere ud i den tredje generation af Citroën Berlingo, der helt i tidens ånd har fået en front med dobbelt lygtebånd, der lægger sig op ad bl.a. Citroën C3 og C3 Aircross. Det viser de første billeder af modellen, som har premiere på det kommende motorshow i Genève.

Ligesom i det oprindelige ophav er vægten lagt på de indre værdier, og det sætter dagsordenen for karrosseriformen, der som hos konkurrenter som VW Caddy er lavet med en skotøjsæske som forbillede.

Men det var kunderne ligeglade med, da den første generation sammen med søstermodellen fra Peugeot, der nu hedder Rifter, tog danskerne med storm ved debuten i 1990’erne. Interessen kølede dog af, da anden generation med mere vægt på sidebenene kom på banen i 2008, hvor bølgen af de mere smarte MPV’er for alvor rullede, og nu har PSA altså både fastholdt og forfinet konceptet i en tid, hvor vindene blæser hen mod de høje SUV- og crossovermodeller. Det sker med Opel Combo, som er et nyt tredjehjul, der er kommet til, efter at PSA har indledt et tættere samarbejde med Opel, som endte med opkøb af det tyske mærke i fjor.

Berlingo kommer i to længder med plads til fem eller syv ombord og måler 4,40 meter og 4,75 meter. Ligesom i forgængeren er der indbygget en række hverdagspraktiske løsninger. Adgangen klares med skydedøre i hver side, mens der i multifunktionstaget blandt andet findes det ekstra ”handskerum” Top Box. De tre individuelle sæder på anden sæderække kan fjernes helt, hvilket giver en helt flad bund, og når passagersædet lægges ned, er der mulighed for at transportere genstande på henholdsvis 2,70 meter og 3,05 meter. I den korte version bliver der dog 100 liter ekstra bagagerumsplads at fylde ud, så den nu lander på 775 liter.

Modellerne får mulighed for en ny 1,5 liters BlueHDi-dieselmotor, der findes i flere varianter, bl.a. med 130 hk, samt den 1,2 liters Puretech-benzinmotor. Desuden er der mulighed for ottetrins EAT8-gearkasse og multimediesystem med Apple CarPlay.

Opel satser dog foreløbig kun på varevognsudgaven og har endnu ikke besluttet, om personvognsversionen skal tages hjem. De to andre kommer efter sommerferien.