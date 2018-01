Rekordlang rækkevidde: Se første version af danskers nye elbil

En ny super-elbil med store danske fingeraftryk er rykket et skridt nærmere.

Den danske bildesigner og producent Henrik Fisker har nemlig vist den endelige produktionsklare version af sin nye elbil, Emotion.

Den coupéagtige bil med plads til fire om bord ligner intet andet med sine såkaldte sommerfugledøre, en kabine som en dagligstue med enorme skærme og kæmpehjul på hele 24 tommer. Det kunne publikum sande på den store CES-elektronikmesse i Las Vegas, hvor bilen har premiere.

Emotion kan angiveligt klare 644 km på en opladning i de første versioner, der kan sættes i produktion i 2019 og ventes på gaden i 2020, mens modeller med en helt ny batteriteknologi kommer sideløbende i 2020 og får en rækkevidde på op mod 805 km.

Avancerede batterier

Mens de første modeller får batterier med litium-ion-teknologi, bliver de næste med solid state-batterier, der betegnes som fremtidens teknologi for elbiler. Hvis den løber tør for strøm, kan den lades op til 200 km kørsel på ni minutter, og med solid state-teknologien til en ”duelig rækkevidde” på et minut.

2018 bliver det første store år for elbiler: Rækkevidden når op til de magiske 500 km Allerede i 2018 lander der en række nye elbiler med rækkevidde på 300-500 km på det danske marked. Her er årets modeller.

»Vi er virkelig på vej ind i en ny æra. Både når vi taler om den måde, elektronik drives på, og den måde, man oplader elbiler på. Vi er nu i front for den revolution med lanceringen af Emotion,« sagde Henrik Fisker til magasinet Elektric ved lanceringen.

Kilder nævner, at bilen, der har firehjulstræk med en motor på hvert hjul, får en ydelse på 775 hk og en topfart på 259 km/t., men det er ikke bekræftet officielt.

Ifølge Fisker bliver den også i stand til at køre autonomt på det såkaldte niveau 4, hvilket vil sige praktisk talt selvkørende. På den front er lovgivningen dog ikke klar endnu.

Bilen har såkaldte sommerfugledøre, og den ligner ikke andet på markedet. Foto: Fisker Inc.

Inden døre byder bilen på ædle materialer. Mens man kan få en kæmpe 27 tommer buet skærm til bagsædeunderholdning. Her er lagt vægt på god bagsædeplads og er angiveligt udviklet med en BMW 7-serie som forbillede. Inden døre er der masser af muligheder for brug af smartphone-features i bilen, hvor opkobling er nøgleordet. Rent praktisk har Fisker brugt letvægtsmaterialer som kulfiber og aluminium til karrosseriet, hvilket er med til at holde vægten nede.

Prisen har været opgivet til omkring 120.000130.000 dollars, men medier skriver om, at prisen måske snarere bliver 130.000-190.000 dollars. Til sammenligning starter den mest skrabede Tesla X fra 95.000 dollars i USA.

Det vrimler frem med mange nye elbiler for tiden eller koncepter for disse. Et tidsskrift som Elektrik stiller sig da også skeptisk over for især brug og rækkevidden med solid state-batterierne og vil se det til den lovede tid, før de tror på det.

Der er allerede nu gang i et stort kapløb om at levere lang rækkevidde.

Det gælder bl.a. en kommende elbil fra Volkswagen med op til 600 km rækkevidde, der kommer i 2019, og Opel Ampera e, der allerede nu er på visse markeder og kan køre op til 500 km på en ladning. Audi og Porsche har også annonceret eksklusive elbiler i 2019. Henrik Fisker stopper dog ikke her.

Han er også på vej med en slags elbil til folket, der vil være billigere end de nærmeste konkurrenter som BMW i3 og den kommende Tesla 3, men får længere rækkevidde.