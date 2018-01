Vinterkørsel: Beskyt bilen mod salt

Vinter betyder is og glatte veje, og derfor kører Vejdirektoratet hvert år flere tusind ton salt ud på de danske veje.

Fakta Salt og rust Kørselsmønster og klima er afgørende for, hvor ofte din bil skal rustbeskyttes. Kører du meget i salt, sne eller grus, vil du hyppigere have behov for rustbeskyttelse.

På våde vintre salter Vejdirektoratet meget, på tørre vintre salter de mindre.

FDM anbefaler, at du hvert andet år får en uvildig fagperson til at vurdere, om din bil trænger til rustbehandling.

Læs også i bilens instruktionsbog, hvordan og hvor ofte du skal rust- og undervognsbehandle bilen. Kilder: FDM, Vejdirektoratet.

Men saltet tærer hårdt på bilen, særligt hvis den har stenslag og skrammer. Der er dog ting, du selv kan gøre for at passe på bilen, når der kommer salt på vinterens vejbaner.

- Det allervigtigste er at rustbeskytte sin bil, siger Yasser Abaiji, der er teknisk konsulent hos FDM rådgivning.

- Hvis man ønsker at beholde bilen i mange år, er det en god idé med noget supplerende rustbeskyttelse. For det, der kommer fra fabrikken, er som regel ikke fyldestgørende, siger han.

Henrik Rasmussen, der er områdeleder i Falck Assistance Nordic/DK, bakker op.

- Rustbeskyttelse er selvfølgelig en dyr ting. Men mange mennesker har jo i dag en kæmpe udgift i deres biler. Så de 4-5000 kroner, det koster, er måske fornuftige at give ud. Så man også får en god gensalgspris på bilen, siger han.

Rustbeskyttelsen skal dog laves af en fagperson.

Men der er dog ting, du selv kan gøre. Du kan gå bilen efter for ridser og stenslag, og hvis der er huller, kan du lappe dem med en lakstift, som minder lidt om en neglelak, i bilens farve, siger Yasser Abaiji.

- På den måde lukker man de "åbne sår", så der ikke danner sig rust på bilen. For rent kemisk reagerer salt og metal med hinanden. Så det er en kemisk proces, man skal stoppe, for rust bliver kun til mere rust og kan boble under lakken. Så det skal lukkes hurtigst muligt, siger han.

Et andet råd er at vaske bil en gang om måneden i vinterhalvåret. For der kommer vand, fugt og salt ind alle steder. Og derfor handler det om at få bilen vasket også ud i krogene.

- Det er vigtigt at få vasket bil, særligt i de områder, hvor saltet kan ligge og skjule sig. Så det er en god idé at få vasket bilen og selv tørre efter i dørfalse og andre områder, hvor børstemaskinen i vaskehallen ikke kan komme til, siger Yasser Abaiji.

Henrik Rasmussen opfordrer til, at man først går dørkanterne efter med en sæbeklud og slutter af med et vaskeskind, så der ikke står fugt i dørkanterne bagefter.

For saltet sætter sig i snavset og går direkte i eventuelle lakskader.

Derfor kan du også give bilen noget lakforsegler op til vinteren, når du alligevel har vasket den.

- Du kan overveje at polere bilen med noget lakforsegler. Det beskytter lakken mod frostskader og salt, når det bliver dårligt vejr, siger Henrik Rasmussen.

/ritzau fokus/