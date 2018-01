Nu skal soldater køres i luksusminibusser

Det er slut med de dage, hvor forsvarets personel blev transporteret rundt i store lastbiler med bænke på ladet.

Det har ellers været gængs i mange år, men for få år siden blev det besluttet, at det ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at fragte soldaterne rundt på denne måde. Det skal foregå i mindre busser.

Derfor blev opgaven sendt i udbud, hvor fem bilfabrikker meldte sig i dysten om ordren. Efter en længere udbudsrunde endte Mercedes med at få den store ordre, som omfatter hele 600 stk. Vito Tourer-minibusser med plads til mellem syv og otte personer samt 75 stk. Vito Mixto med varerum og plads til fem ombord.

I det endelige billede har forsvaret lagt stor vægt på de samlede omkostninger.

Hippiebus fra VW føles som de bedste flyselskabers businessclass En muskelmaskine af en dieselmotor og sæder fra flyverdenens businessclass gør Volkswagen Multivan til en særlig oplevelse.

»Når vi som offentlig instans indkøber materiel, ser vi på TCO (total cost of ownership), altså den samlede pris for køretøjet inkl. drift og vedligehold. Når vi regner købspris, serviceaftale og omkostninger til brændstof med, var køretøjerne fra Mercedes-Benz de billigste, selv om købsprisen i sig selv måske ikke er,« siger Michael Kristensen, teknisk sagsbehandler i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Bilerne skal bruges til en række forskellige opgaver. Godt en fjerdedel af minibusserne, 155 stk., er således alene beregnet til administrativ kørsel for forsvarets styrelser og leveres i standardfarven blå og uden særlige modifikationer eller tilvalg. Resten har en særlig kombination af tilvalg. Alle leveres de i farven sort og med firehjulstræk og automatgear. De har samtidig multifunktionsrat, indbygget våbenskuffe, bagagenet og mørktonede ruder bagi.

Tyverisikrede

De nye busser er ikke kun mere sikre og komfortable end store busser og lastbiler, de er også billigere i drift og mere fleksible. Ud over minibusserne får forsvaret Vito Mixto-bilerne, som er bygget på samme platform.

Det er varebiler med stort bagagerum og plads til fem personer. Forsvarets nuværende varevogne med dobbeltkabine har kun presenninger over varerummet, hvilket øger risikoen for bl.a. tyveri. I Mixto er varerummet aflåst.

Som noget nyt får alle køretøjerne hvide nummerplader i stedet for forsvarets kendte sorte nummerplader.

De afsløres kun af klistermærker på siden og bliver svære at skelne fra civile køretøjer i trafikken. Rammeaftalen mellem forsvaret og Mercedes, der omfatter service og mulighed for at bestille flere biler, løber over fire år.