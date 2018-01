Kåring: Denne klovne-bil-reklame var den bedste i 2017

"Send in the clowns" toner i sagte version i baggrunden, mens en række klovne bogstaveligt talt gør livet farligt på landevejene med deres gøgl og fjollerier.

Det tyske bilmærke Audi valgte bureauet BBH London til deres store reklamekampagne for 2017 - og det var, hvis man skal tro reklame- og kommunikationssitet AdAge en klog beslutning. Her har redaktionen traditionen tro lavet kåringer for årets bedste reklamer. Og i kategorien reklamefilm, har de valgt at kåre Audis klovne-film som den bedste for 2017.

Reklamefilmen er instrueret af Ringan Ledwidge. Filmen skal fremhæve bilmærkets sikkerhedstekniske features, som altså bliver udfordret til fulde af de mange klovne.