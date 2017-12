Better Place trak stikket – nu vil kinesisk elbil tilbyde batteriskifte

Vi har før hørt, at kineserne kommer, og nu er det første seriøse bud på en elbil fra de kanter klar.

Det rendyrkede elbilfirma Nio er nemlig klar med en SUV, ES8, der ifølge tysk motorpresse lander i Europa inden for en overskuelig årrække, og modellen behandles da også indgående i det store tidskift Autobild.

Nio ES8 Har en rækkevidde på 355 km. Vil kunne skifte batteri på tre minutter på batteriskiftestationer, mens en mobilstation kan skifte til et batteri med kapacitet til 100 km kørsel.

Der er perspektiver i bilen, som har en rækkevidde på 355 km og nu sælges i Kina til en pris, som svarer til det halve af en Tesla Model X, der herhjemme starter fra 859.000 kr. Det kan dog ikke oversættes direkte, da lokale mærker i Kina har en afgiftsfordel.

Modellen, der også kan sammenlignes med den kommende elektriske SUV fra Lynk & Co, der er et mærke hos Volvo, er proppet med avancerede elektroniske sikkerhedssystemer, der er udviklet sammen med det israelske firma Mobileye, som også samarbejder med en række af de store bilfabrikker. Den har således køassistent med delvist autonome funktioner.

Mange skiftestationer

Det er uklart, hvor lang tid det tager at lade batteriet op. Men Nio tilbyder at klare strømforsyningen hurtigt på batteriskiftestationer, hvor batteriet kan skiftes på tre minutter, og dem er der 1.100 på vej af i Kina, der hver kan klare 70 biler om dagen. Samtidig vil en mobil skiftestation kunne komme kørende og montere et nødbatteri med strøm til 100 km kørsel, hvis man kører løber for kraft.

Hvis du har hørt det før, så er der noget om snakken. Organisationen Better Place, der samarbejdede med Renault, forsøgte nemlig at få et system af batteriskiftestationer i gang herhjemme. Men det projekt endte i en konkurs, og skiftestationerne kom aldrig rigtigt i gang. Nio ES8 har dog en længere rækkevidde og er dermed ikke så sårbar som de Renault Fluence-elbiler med ganske kort rækkevidde, der nåede at køre på de danske veje, før mange blev eksporteret til især Norge.

Inspiration fra Tesla

Tesla-inspirationen er dog også klar i den fem meter lange ES8, der har plads til syv og er designet i Nios eget designstudio i tyske München. Således glider dørhåndtagene ind i karosseriet og glider ud ved kontakt ligesom på en Tesla Model X eller Model S. Undervognen på aluminiumskarrosseriet har endda også luftaffjedring.

Nio skabte i 2016 opmærksomhed med den elektriske supersportsvogn EP9, som satte banerekord på Nürburgrings berømte Nordschleife.

Modellen byder på i alt 655 hk fra de fire motorer, der er placeret med en i hvert hjul og dermed giver firehjulstræk, mens den klarer 0-100 km/t. på 4,4 sek. Interiøret er bygget op omkring to LED-skærme, og her er endda en talestyret elektronisk assistent.

Nio har også tidligere vist super-elsportsvognen EP9, der i november 2016 satte banerekord på Nürburgrings Nordschleife. Der foreligger ikke oplysninger om evt. batteriskiftestationer i Europa. Selv om Nio er kinesisk, har firmaet ud over Tyskland også afdelinger i USA og England.