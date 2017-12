Biler får datomærkning på udløb af sikkerhedsstjerner

Konkurrencen på bilmarkedet bliver nu mere fair.

En bilmodel med en gammel sikkerhedstest får nemlig ikke længere samme sikkerhedsfradrag som nyere.

Dermed rettes der nu lovmæssigt op på en skævhed, der var i forbindelse med de nye bilafgifter, som blev vedtaget af Folketinget i efteråret, og hvor der gives et væsentligt sikkerhedsfradrag på biler med fem Euro NCAP-stjerner, uanset hvor gamle disse måtte være, selv om kravene hæves år for år.

Nogle biler ville ellers have fået en unfair konkurrence-fordel. Nu kan bilkøberne bedre se forskel på biler. Søren W. Rasmussen Bilteknisk redaktør, FDM Nogle biler ville ellers have fået en unfair konkurrence-fordel. Nu kan bilkøberne bedre se forskel på biler.

Derfor kunne en gammel bil få fradrag, selv om en nyere og mere sikker konstruktion ikke fik dette.

Her fik f.eks. VW Up, der har fem Euro NCAP-stjerner fra 2011, et fradrag på 8.000 kr. – svarende til 6.500 kr. efter bundlinjen – mens en helt ny Kia Picanto med fire stjerner fra 2017 ikke fik noget, selv om den er lige så sikker.

Det betød, at Kia Picantoen steg med omkring de 6.500 kr. efter omlægningen 3. oktober, mens Uppen kun steg marginalt.

Bedre overblik

Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør hos FDM og dansk repræsentant i Euro NCAP, er tilfreds med, at reglerne er præciseret, så de gamle test nu holder en vis periode.

»Det er fint. Nogle biler ville ellers have fået en unfair konkurrencefordel. Nu kan bilkøberne bedre se forskel på biler, der er sikre og mindre sikre,« siger Søren W. Rasmussen, der dog gerne havde set en skala i flere trin, så man ikke kun gik fra nul kr. til det fulde fradrag.

»Vi ville gerne have haft en mere differentieret skala, så der også var et fradrag til biler med fire stjerner,« siger Søren W. Rasmussen.

Fra næste år skærpes sikkerhedskravene nemlig så meget, at mange af de biler, som i år fik fem stjerner, kun vil kunne få fire til næste år.

Prisjusteringer

Mens nogle bilmodeller løber på dato, bliver andre gentestet inden for perioden på de godt seks år. Det er bl.a. for nylig sket for Audi A1 og Ford C-Max/Grand C-Max, der røg under de fem stjerner.

Audi A1 er også gentestet med et resultat under fem stjerner, og den stiger nu med 6.000 kr. Foto: Audi

En model som Ford C-Max og Grand C-Max er netop gentestede, hvor de røg under fem Euro NCAP-stjerner. De stiger nu begge 6.000 kr. Foto: Ford

Det er dog forskelligt, hvordan importørerne tackler ændringerne.

Hos Audi er den lille A1, som har en femstjernet test fra 2010, steget med godt 7.000 kr. som følge af dette. Det er en model, som snart får en afløser. Ford-modellerne er steget med 6.000 kr.

Hos VW skulle Uppen i princippet stige, men her fastholdes priserne af konkurrencehensyn i mikroklassen, der på grund af et prisniveau, som starter omkring 100.000 kr., er meget sensibelt over for ændringer.

»Fradraget ophører ganske rigtigt, men vi har valgt at fastholde priserne, da kunderne i mikrobilsklassen er meget følsomme,« siger Thomas Hjortshøj, der er pressetalsmand hos Volkswagen.

Fiat Punto fik sikkerhedsfradrag for et ældgammelt femstjernet sikkerhedsresultat, indtil Euro NCAP testede igen – til nul stjerner.

Det kan generelt være svært at aflæse Euro NCAP-resultaterne direkte i priserne. En del helt nye modeller kommer på markedet, mange måneder før Euro NCAP får testet bilen, og FDM mener, at de bør have et fradrag, hvis de får fem stjerner. Det har f.eks. Volvo og Kia senest meldt ud på visse modeller, mens Subaru, BMW og Honda ifølge FDM ikke har justeret priserne direkte ned som følge af et femstjernet resultat. Ifølge organisationen har argumentet ved sidstnævnte mærker været, at det femstjernede resultat var indkalkuleret i priserne. FDM arbejder nu på at få bilimportører til at deklarere prisen, når en bil kommer på markedet, hvor der skal fortælles, om prisen er beregnet ud fra en forventning om fem stjerner eller mindre.

»Det vil give mere klarhed,« siger Søren W. Rasmussen.