Det skal du overveje før du køber en hybridbil

Hvis du overvejer at skifte din benzinbil ud med en mere miljøvenlig model, så kan hybridbilen være en god mellemvej.

En hybridbil kører på strøm, når der er mulighed for det, og det er typisk ved lavere hastigheder eller ved igangsættelse, men når batteriet løber tør, eller hvis man har behov for kraftig acceleration, tager en benzinmotoren automatisk over eller hjælper til, og på den måde er du ikke afhængig af at være i nærheden af en ladestation som med en elbil.

Og det kan mange tydeligvis se en fordel i.

På Bilbasen.dk er interessen for hybridbiler i hvert fald steget voldsomt, efter bilerne blev sat markant ned i pris i forbindelse med afgiftsomlægningerne, der trådte i kraft 9. november i år.

Samtidig er hybridbilerne begunstigede af et batterifradrag, der gør dem endnu billigere, siger Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen.

- Bilkøberne har for alvor fået øjnene op for hybridbilerne, og søgningerne på dem, som vi har til salg, stiger eksplosivt uge for uge, siger han.

På nuværende tidspunkt er en brugt hybridbil omkring 35 dage om at blive solgt på Bilbasen.dk, hvilket er det halve af de almindelige biler med diesel- og benzinmotor, oplyser Jan Lang.

FDM får også mange henvendelser fra bilkøbere, der overvejer en hybridbil.

Ifølge teknisk konsulent Yasser Abaiji henvender en hybridbil sig primært til dem, der ønsker sig en miljøvenlig bil og primært kører korte ture.

- Hybridbilen er typisk en bil, der skal køre inde i byen, hvor man accelererer og stopper mange gange, siger Yasser Abaiji.

Årsagen er den teknologi, som hybridbilerne er baseret på. Grundlæggende findes der to typer hybridbiler.

Fakta Opladning af hybridbiler Ejer man en plug-in-hybridbil kan man bruge de offentlige ladestationer til at lade sin bil op, ligesom man kan have en oplader i sin garage.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at lade bilen op, men det kan du undersøge via producenternes hjemmeside.

Strømmen vil typisk være dyrere, hvis du bruger en offentlig ladestation i modsætning til at lade bilen op i garagen.

Der findes strømabonnementer, hvor du kan lade ubegrænset for et fast beløb om måneden på de offentlige ladestationer.

I sidste ende er det meget individuelt, hvor meget det kommer til at koste dig at køre i en hybridbil, afhængig af dit kørselsmønster og hvor langt hybridbilen kører på strømmen. Kilder: Yasser Abaiji, Jan Lang.

En almindelig hybridbil, som ikke behøver en ladestander, fordi bilen genererer strøm ved hjælp af brændselsmotoren, samt når du bremser og dermed oplader den sig selv.

Og en plug-in hybridbil, som får strøm fra en oplader og kan køre mellem 30 og 50 kilometer på strøm, før benzinmotoren automatisk tager over. Plug-in-hybridbiler generer også strøm under kørsel, og når du bremser

Yasser Abaiji understreger, at man sagtens kan køre længere ture på motorvejen eller tage sydpå på ferie i en hybridbil.

- Men ligger du og pendler 150 kilometer på motorvejen, skal du måske snarere købe en almindelig diesel- eller benzinbil, siger han.

Fordelen ved en plug-in-hybridbil i modsætning til en almindelig hybridbil er, at batteriet typisk har en større kapacitet på en plug-in-bil, og dermed kan den som udgangspunkt køre længere på strøm, lyder det fra Yasser Abaiji.

Omvendt koster batteriet i en almindelig hybridbil cirka en tiendedel af batteriet i en plug-in bil og er dermed billigere at skifte, hvis det skulle gå i stykker.

Det er dog sjældent, at FDM får henvendelser om problemer med hybridbiler, siger Yasser Abaiji.

Ifølge Jan Lang fra Bilbasen.dk skal man ikke bekymre sig for, at hybridbilerne udvikler sig så meget de kommende år, at de nuværende biler bliver overhalet rent teknologisk.

Disse biler holder værdien

- Hybridteknologien er gammel, og den har vist sig meget holdbar. Selvfølgelig vil teknologien udvikle sig, men jeg ville slet ikke være nervøs for at købe en hybridbil, siger han.

Yasser Abaiji fra FDM er enig.

- Der er stor konkurrence på markedet, og ingen kan sige, om der er en ny revolutionerende teknologi lige om hjørnet. Men Toyota har produceret hybridbiler siden 1996, så det er ikke en ny teknologi for dem, og jeg tror ikke, at hybridbiler bliver outdatet om et år eller to, siger han.