20/08/2023 KL. 14:13

For abonnenter

Tusindvis af danskere lever med det: Her er de bedste sportsgrene, hvis man lider af rygproblemer

Næsten en million danskere lider af smerter i ryggen og lænden. Smerterne betyder dog ikke, at man behøver vinke farvel til en aktiv livsstil. Her giver en speciallæge i ortopædkirurgi sine bud på, hvilke sportsgrene der er bedst for personer med rygproblemer.