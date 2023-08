Fitness er i forvejen ret udbredt, for cirka 1 mio. danskere dyrker det i en eller anden form, især styrketræning, men mest indendørs. Måske fordi det indefra set virker, som om vejret oftest er gråt og vådt. Går man udenfor, opdager man dog, at den antagelse ikke holder vand. Det danske vejr er langt bedre end sit ry.

Outdoor fitness er altså oplagt, særligt fordi humøret hurtigt stiger. Begrebet omfatter diverse former for udendørsmotion og især styrketræning under åben himmel. I de seneste årtier er det blevet mere populært, eftersom stadigt flere fitnessparker og pavilloner dukker op i landskabet.

»Jeg har ikke råd« og »jeg har ikke tid« holder derfor heller ikke, for det er gratis at træne i udendørs fitnessparker. Der er også rigelig med plads og åbent hele døgnet, så man kan træne, når det passer én, endda på rekordtid; 10-15 minutters rask mikrotræning. Let og ligetil.