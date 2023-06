Klassisk skønhed med forretningstalent

Klum vandt konkurrencen og sagde efterfølgende ja til en modelkontrakt med Metropolitan Models.

Det store internationale gennembrud fik hun i slutningen af 1990’erne, hvor hun blev ”engel” hos det amerikanske undertøjsfirma Victoria’s Secret og var at finde på coveret af magasinet Sports Illustrateds badetøjsudgave.

Efterfølgende tog karrieren for alvor fart. Også uden for modelbranchen.

Op gennem 00’erne har hun spillet rollen som sig selv i tv-serier som ”Sex and the City”, ”How I Met Your Mother” og ”Desperate Housewives”.