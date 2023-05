Morgenmad.

Det bliver kaldt dagens vigtigste måltid, og mange mener, at det er strengt nødvendigt for at have energi til resten af dagen. Omvendt anbefaler flere kure, at man helt springer morgenmaden over.

Men det er ikke helt så enkelt, lyder det fra Sisse Fagt, der er seniorrådgiver ved Fødevareinstituttet på