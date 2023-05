Hun blev model som 12-årig og er i dag kjoledesigner

Og så har Isabell Kristensen altid tegnet. Hun blev designer, efter at hun havde været med i en designkonkurrence i London.

Som kjoledesigner beskriver Isabell Kristensen processen med at gå fra idé til at få en kunde til at føle sig smuk til en bestemt anledning som den mest givende del af jobbet.

Den proces vil hun fortsætte med, så længe hun kan. Også på det punkt er hun inspireret af Coco Chanel, der sendte sin sidste kollektion på gaden, da hun var i 80’erne.

»Da jeg læste det, tænkte jeg: Hvor er det ærgerligt at stoppe med at arbejde, når man bliver 60 år, hvis man elsker det, man laver. Tænk at blive ved hele livet og lave sin sidste kollektion, når man er i 80’erne,« sagde Isabell Kristensen i interviewet med Alt for Damerne.