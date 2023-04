01/04/2023 KL. 17:35

For abonnenter

»Jeg betragter dem lidt som vores kæledyr, og så er æggene bare en bonus«

Hobbyhøns er blevet et populært husdyr, og det er der flere grunde til, mener en ekspert i forbrugeradfærd. Men for en familie på Fyn skulle der blandt mange ting krig i Europa og stigende æggepriser til, før hønsehuset fik lov at komme op i haven.