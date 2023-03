12/03/2023 KL. 10:45

For abonnenter

Rabarber er den syrlige smag af frisk forår

Når du dyrker rabarber, har du en af de fem grundsmage, den syrlige smag, lige i baghaven. Og grøntsagen kan bruges på et utal af måder, fortæller økologisk gartner Inger Vaaben her i et uddrag af den nye bog ”Rabarber”.