29/01/2023 KL. 13:35

Fem træningsformer kan mindske dine rygsmerter

Mange forskellige øvelser kan styrke ryggen. Vigtigst af alt er dog at sætte realistiske målsætninger for sin træning, fortæller kiropraktor Birgitte Karlshøj her i et uddrag af sin nye bog ”Kend din ryg”.