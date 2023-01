At der stadig er noget tabubelagt over at være single i dagens Danmark, fandt 73-årige Camilla Lindemann, journalist og forfatter, ud af, da hun skulle finde kilder til sin bog “Mit liv som enestående” om singlelivet.

25 afslog at være med. Til sammenligning havde hun to år tidligere kun fået et enkelt afslag til bogen “60 med mere”, der handlede om at blive ældre. Ifølge Camilla Lindemann er der stadig »noget forkert« over at være single, selv om det er sådan, omkring 1,7 mio. danskere lever i dag.