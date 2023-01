Menneskekroppen er disponeret for at søge komfort og spare energi. Så når vi først får smag for det lade liv, er det ukomfortabelt at komme ud af det igen. For mange kan det føles rart at være inaktiv – altså lige indtil man mærker den negative effekt, den manglende aktivitet har på vores fysiske og mentale sundhed og velvære. Men det kan