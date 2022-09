10/09/2022 KL. 16:25

»Man skal altid alliere sig med en, der har styr på sine svampe«

Svampesæsonen er over os, og skovbunden vrimler nogle steder i landet med smukke paddehatte. Mange er spiselige, andre er sågår magiske, men nogle er dødelige for os mennesker. Derfor skal man altid have en kyndig person til at vurdere dem, advarer en svampeekspert.